Центральная избирательная комиссия зарегистрировала общественный фонд «Коомар Медиа» к наблюдению за предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 28 ноября. Такое решение члены ЦИК приняли 18 ноября.

Это означает, что «Клооп» будет наблюдать за выборами в парламент.

Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

Общественный фонд «Коомар Медиа» — это одна из организаций, тесно аффилированных с «Клоопом».

Однако регистрация «Коомара» не отменяет отказа в наблюдении, которое получил общественный фонд «Клооп Медиа», родительская организация издания «Клооп».

Об отказе «Клоопу» в наблюдении стало известно 8 ноября в письме за подписью зампредседателя ЦИК Нурлана Койчукева.

В письме была ссылка на конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и положение о порядке регистрации наблюдателей на выборах.

Новое положение, принятое 5 сентября, прописывает, что наблюдать за выборами вправе только те организации, у которых это указано в уставе.

Кроме того, в письме было указано, что в документах «Клооп Медиа», поданных в ЦИК, были ошибки.

«Клооп Медиа» исправил ошибки в документах, при этом устав организации остался прежним: руководство организации считает антиконституционным положение ЦИКа. Пока ЦИК так и не принял окончательного решения по общественному фонду «Клооп Медиа».

Что означает решение ЦИК?

Решение ЦИКа допустить «Коомар Медиа» к наблюдению за выборами означает то, что наблюдатели фонда, будут следить за парламентскими выборами по всей стране, как это изначально и планировалось.

Наши наблюдатели смогут находиться на избирательном участке весь день, смогут следить за тем, как комиссии на участках ведут подсчет бюллетеней и составляют протоколы.

Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

Начиная с осени 2020 года, «Клооп» наблюдал за четырьмя выборами и двумя референдумами. Только на апрельских выборах в горкенеши наши наблюдатели зафиксировали 840 нарушений, на основе которых наши юристы затем подали 199 жалоб, и 91 одну из них ЦИК удовлетворила полностью или частично.

В целом, наблюдательная кампания «Клоопа» стала самой массовой в стране — в апреле, например, от «Клоопа» за выборами наблюдали почти три тысячи человек по всему Кыргызстану.

«Клооп» был автором одной трети всех поданных в апреле жалоб. Всего ЦИК тогда зарегистрировала более 500 жалоб — они также поступали от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан.

После апрельских выборов дата-отдел «Клоопа» также проанализировал все нарушения, которые происходили на участках, и опубликовал серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

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Например, журналисты выяснили, что ЦИК довольно часто избирательно реагирует на нарушения в период агитации — на какие-то мелкие нарушения реагирует, а серьёзное оставляет без внимания.

Кроме того, дата-отдел «Клоопа» выяснил, что некоторые участковые комиссии переписывали протоколы после окончания голосования. В ЦИКе такую практику назвали исправлением технических ошибок.