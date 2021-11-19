Розничные цены на уголь в Кыргызстане с октября выросли еще на 10%. Об этом 19 ноября сообщили в Нацстаткоме.

По его данным, на 18 ноября, стоимость угля в среднем по стране составляет 5 706 сомов за тонну.

Цены на уголь по стране

Самый дорогой уголь продают в Ноокате (10 040 сомов), Баткене (9 719 сомов) и Исфане (9 091 сомов).

Минимальные цены отмечены в селе Чаек (2 500 сомов), городах Балыкчы (4 050 сомов), Нарын и Кара-Балта (4 500 сомов).

В Бишкеке же тонна угля стоит 5 039 сомов.

Уголь. Фото: КНИА «Кабар»

Уголь и энергокризис

Кыргызстан в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы. Многие граждане используют электричество для отопления домов, так как оно самое доступное по цене.

Энергетики страны на протяжении нескольких месяцев призывали кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Твёрдое топливо доступнее газа, и им отапливают свои дома гораздо чаще. Однако, цена на уголь в этом году выросла. Так, 12 октября кабмин ввёл госрегулирование цен на уголь на 90 дней, так как стоимость твердого топлива стала стремительно расти.

Глава «Кыргызкомура» Мирлан Жакыпов в интервью «Азаттыку» заявил, что причиной роста цен на уголь в Кыргызстане в этом году являются действия посредников. По его словам, отпускная цена угля с Кара-Кече составляет всего 1 330 сомов.

Угольный разрез Кара-Кече, 2018 год. Фото: ИА 24.kg

По мнению аналитика Расула Умбеталиева, причиной дорого угля в этом году стало то, что руководство страны должным образом не подготовилось к отопительному сезону.

«Правительство в этом году начало поздно готовиться к зиме. Мы еще в прошлом году предупреждали, когда ездили на Кара-Кече в качестве независимой комиссии. Если отопительный сезон заканчивается 1 апреля, то сразу после этого, вплоть до сентября надо готовиться к следующему и обеспечивать ГСМ. Но в итоге никто этого не сделал. Поэтому на месторождении нет готового добытого угля. Вот почему водителям приходится там ждать сутками своей очереди на погрузку», — рассказал он.

То, что в этом году добыча угля началась поздно, признал и президент Садыр Жапаров. По его словам, это связано с саботажем и коррупцией в «Кыргызкомуре».

«Однако, несмотря на это, нам удалось ускорить добычу угля, своевременно предоставив всю технику МЧС. На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию [в “Кыргызкомуре”]», — рассказал он.

Лимит на цену угля

15 ноября президент заявил, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». Он тогда сказал, что начнется продажа угля с месторождения Кара-Кече по 3 тысячи сомов.

На следующий день в Бишкеке открылась точка, где уголь стали продавать по сниженной цене — одна тонна за 3 тысячи сомов. Сейчас так уголь продают по адресам: Мурманская, 1б/1 и проспект Ден Сяопина, 306/2а.

В «Кыргызкомуре» сообщили, что «из-за высокого спроса» у населения откроют дополнительные точки продаж угля по цене 3 тысячи сомов за тонну.

16 ноября за углем по 3 тысячи сомов за тонну приехали не только из Бишкека, но и из далеких сел. Чтобы не было спекуляции на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью.

Пресс-секретарь «Кыргызкомура» Жийде Зоотпекова сообщила, что цену в 3 тысячи сомов «установили не только на завтра и послезавтра».

«Правительство планирует удерживать его до конца декабря. Чтобы перекупщики не скупили по низкой цене и не продавали по завышенной, уголь продают только по две тонны на семью», — заявила она.

Однако, водители грузовиков, которые перевозят уголь с месторождения Кара-Кече, выступили против занижения цен на уголь. По их словам, такая цена не покроет их расходы даже на колеса и топливо.

Они рассказали, что им приходится ждать погрузку твёрдого топлива — в карьере пока грузят машины, которые отправляются в Бишкек для продажи по 3 тысячи сомов

«Властям нужно было написать график и сообщить всем, что будет так, то есть будут грузить [уголь] только в такие грузовики с низкими ценами, и мы бы были дома в тепле», — сказал один из водителей.

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