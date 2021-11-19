Фото: Анастасия Лысогорова

Всего чуть более пяти лет ожидания и музей истории Кыргызстана вновь принимает гостей. Открытие было ярким, красочным и музыкальным.

А вместо перерезания ленты министр культуры Азамат Джаманкулов развязал узел.

Кроме прочего, перед зрителями выступил акын, а в хоре многоголосья был спет гимн Кыргызстана. После приглашенные гости и журналисты смогли посмотреть экспозиции, выставленные в музее истории.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

В музее в разных залах были выставлены скульптуры коней в полной амуниции.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Экспонаты охватывали разные периоды истории страны. Были экспонаты о кагане Барсбеке, экспозиция, посвященная Курманжан Датке и трагическим событиям 1916 года.

Жаль только древнюю мумию не сохранили — ведь ее похоронили в 2017 году.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Была в музее и экспозиция, посвященная национальным инструментам.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Среди экспонатов было и оружие.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Открытия музея ждали более пяти лет, потому что в марте 2016 года его закрыли на ремонт. Хотя планировали закончить реконструкцию за полтора года, в итоге открытие музея неоднократно откладывали.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренним документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции Исторического музея. Из-за этого открытие музея снова приостановили.

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Фото: Ислам Розиев

Последней озвученной проблемой, которая мешала открыть музей, была задолженность кыргызских властей. В сентябре 2021 года представитель Госагентства строительства сообщил, что музей закрыт из-за долга в размере 225 тысяч евро перед немецкой фирмой-подрядчиком.

2 ноября стало известно, что правительство выплатило долг немецкой фирме.

Музей, наконец, открыт — со дня открытия и до 30 ноября с 10:00 до 18:00 часов все желающие смогут посетить музей бесплатно.

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