Фото: Ислам Розиев

Садыр Жапаров — уже часть истории Кыргызстана. В Бишкеке, наконец-то, после пяти лет ожидания открыли исторический музей. Гости открытия после речи министра культуры Азамата Джаманкулова смогли посмотреть выставленные экспонаты.

Среди скульптур коней в полной амуниции, национальных одежд и портретов исторических персон была и экспозиция президентов Кыргызстана. На ней-то и были фотографии действующего главы государства Садыра Жапарова с сессии ООН, экологического саммита в Глазго и его встреч с другими политиками. Были на стенде и фотографии других кыргызских президентов.

Так, например, на стенде оказались фотографии президента с британским премьером Борисом Джонсоном, генсеком ООН Антониу Гутерришем, канцлером Германии Ангелой Меркель и казахским лидером Касымом Жомартом Токаевым.