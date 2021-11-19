Как ни странно, но в Ат-Башы в Нарынской области действительно провели кастинг женихов для Жибек Молдоевой, родственницы алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова.
Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей «старшей дочери». Но, по данным «Азаттык», Молдоева приходится Абдыкеримову родственницей, а не дочерью.
Абдыкеримов оплатил публикацию в СМИ о кастинге женихов из избирательного фонда. То есть, в качестве агитации.
Сотрудник «Клоопа» снял один из конкурсов кастинга. Это была викторина Kahoot! с вопросами, но не о невесте, а об алкомагнате.