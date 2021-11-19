Как ни странно, но в Ат-Башы в Нарынской области действительно провели кастинг женихов для Жибек Молдоевой, родственницы алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей «старшей дочери». Но, по данным «Азаттык», Молдоева приходится Абдыкеримову родственницей, а не дочерью.

Абдыкеримов оплатил публикацию в СМИ о кастинге женихов из избирательного фонда. То есть, в качестве агитации.

Кастинг за руку богатой наследницы. Ожидание: Борьба на мечах и стрельба из лука от мужчин в лосинах и все на фоне леса.



Реальность: Экран посреди вытоптанной площадки с Kahoot!, причем нужно продемонстрировать знания не о невесте, а о ее богатом дядюшке. pic.twitter.com/phGhloFBvk — Kloop (@kloopnews) November 19, 2021

Сотрудник «Клоопа» снял один из конкурсов кастинга. Это была викторина Kahoot! с вопросами, но не о невесте, а об алкомагнате.