Как ни странно, но в Ат-Башы в Нарынской области действительно провели кастинг женихов для Жибек Молдоевой, родственницы алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей «старшей дочери». Но, по данным «Азаттык», Молдоева приходится Абдыкеримову родственницей, а не дочерью.

Абдыкеримов оплатил публикацию в СМИ о кастинге женихов из избирательного фонда. То есть, в качестве агитации.

Сотрудник «Клоопа» снял один из конкурсов кастинга. Это была викторина Kahoot! с вопросами, но не о невесте, а об алкомагнате. 

Кандидат в депутаты Абдыкеримов объявил кастинг женихов для дочери. Объявление об этом он оплатил как агитацию

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