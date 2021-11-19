Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал видеоинтервью с двукратной чемпионкой мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой. Спортсменка рассказала о проигрышах и победах в большом спорте, сомнениях и вере в себя, а также о планах на следующие Олимпийские игры в Париже.

«Из меня ничего не выйдет»

Спортсменка рассказала, что в прошлом всегда ощущала, что ей нет места в большом спорте. По её словам, в голове были мысли о том, что в борьбе она «теряет свою жизнь и молодость».

«После поражений мне приходилось думать, что я трачу свое время и из меня ничего не выйдет в профессиональном плане. Но мой тренер твердил, что эти поражения открывают путь к великим делам. Он вселял в меня веру и надежду, что я смогу стать примером для подрастающего поколения. Меня никогда не покидала мысль, что из меня не выйдет хороший спортсмен», — поделилась Тыныбекова.

Она добавила, что выступление на чемпионате мира по борьбе в 2017 году дало ей надежду на то, что спортсменка сможет достичь больших побед.

«В 2017 году я завоевала бронзу на чемпионате мира среди взрослых, выступая с разрывом плечевого сустава. Тогда я боролась одной левой рукой. Я не могла делать проходы, свои коронные приемы. В таком состоянии я смогла завоевать медаль. В тот момент я подумала, что можно стать чемпионом мира», — сказала борчиха.

Волнение помогает бороться

Тыныбекова рассказала, что как и любая спортсменка, она всегда волнуется перед любой схваткой.

«Нужно уметь перебороть это волнение в нужный момент и использовать его в правильном направлении, чтобы оно тебя не погубило. На каждом турнире у меня есть волнение. Когда оно есть, я очень хорошо борюсь», — говорит она.

Спортсменка считает, что проиграла в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио потому что была «спокойна».

«В финале Олимпийских игр в Токио у меня не было волнения. Было спокойствие. Возможно, поэтому я проиграла. Уверенность увеличилась и волнение внутри себя я не ощущала», — сказала Тыныбекова.

«Я поверила в себя»

По словам Тыныбековой, есть огромная разница между двумя её победами на Чемпионате мира.

«В 2019 году у меня были совсем другие эмоции и ощущения. Я не могла поверить в это. Месяцами я находилась в эйфории. Раньше я не могла даже мечтать об этом. А сегодня мы просто доказали себе», — отметила она.

Спортсменка добавила, что в тот момент к ней пришла сильная вера в себя.

«Чемпионат мира в Осло — это испытание самой себя. Я поверила в себя. Было волнение внутри. Я поняла, что к Олимпиаде в Париже я должна готовиться по другому», — сказала она.

«Большой спорт меня не отпускает»

Борчиха поделилась, что после участия в Олимпийских играх в Токио, девушка хотела завершить спортивную карьеру.

«До Олимпиады я была уверена, что завоюю золото. Я дала себе слово, что после победы на Олимпиаде я завершу свою профессиональную карьеру. Хотела выйти замуж, заняться личными делами. Но я поняла, что большой спорт не хочет меня просто так отпускать. Я решила выступить на Олимпийских играх в Париже», — сказала она.

Девушка добавила, что несмотря на надежду на золотую медаль в Токио, она гордится тем, что смогла дойти до финала.

«Я с гордостью говорю, что стала серебряным призером Олимпийских игр. Стала первой женщиной из Кыргызстана, вышедшей в финал. В 2016 году я не смогла завоевать медаль. В жизни всегда бывают взлеты и падения. Все это мы должны выдержать. Жизнь по сути борьба. Проигрыш на Олимпиаде в Токио я смогла отпустить. Я приняла серебро выше золота. Я получила невероятную поддержку от кыргызстанцев», — сказала Тыныбекова.

«Надо двигаться вперёд»

В завершении интервью спортсменка обратилась ко всем юным девочкам в спорте. По её словам, для достижения своей мечты нужно всегда двигаться вперёд.

«Нужно доказывать всему миру, что ты чего-то стоишь. Нет предела человеческих возможностей, нет ограничений. Нужно только двигаться и действовать», — отметила Тыныбекова.

Айсулуу Тыныбекова — двукратная чемпионкой мира по вольной борьбе. Она завоевала серебро на Олимпийских играх Токио-2020.

Тыныбекова стала первой борчихой из Кыргызстана, получившей лицензию на Олимпийские игры. Ее победы воодушевили тысячи маленьких девочек на занятия профессиональным спортом, вопреки всем стереотипам, что «девочки должны сидеть дома».