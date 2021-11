Президент Садыр Жапаров дал интервью Баткенскому областному медиа-центру. Так, в ходе интервью руководитель медиа-центра Мамажан Бердишев поинтересовался у президента, почему среди членов кабмина нет представителей Баткена. Он также отметил, что представителей этой области мало и среди депутатов парламента. В ответ Жапаров заявил, что «министр из Баткена» не гарантирует процветание Баткенской области. По его словам, напротив, такие чиновники «распродав земли, оставили регион неразвитым». «Баткенцы, не огорчайтесь, что нет министра и мало депутатов из вашей области. Я ваш министр, я ваш депутат и я ваш президент. 99% моего сердца занимает Баткен. Кыргызстан начинается с Баткена. Если не будет защищена граница, не будет и безопасности в стране. Мы обращаем внимание сначала на безопасность, на рост благосостояния граждан, на экономику страны», — сказал он. Садыр Жапаров и Мамажан Бердишев. Фото: пресс-служба президента Неопределенная граница В Баткенской области одной из актуальнейших проблем является неопределённость кыргызско-таджикской границы. Её общая протяжённость составляет 976 км. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях на кыргызско-таджикской границе — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. В конце апреля 2021 года между гражданами двух стран произошел масштабный вооруженный конфликт. Сначала оружие применили обычные жители, а затем и военные обеих страны. Во время конфликта погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. В Таджикистане погибло 19 граждан, более 80 получили ранения. Конфликт длился несколько дней, за это время кыргызская сторона эвакуировала более 40 тысяч жителей. Стороны договорились о прекращении огня только 1 мая, и лишь 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. После вооруженного конфликта правительства обеих стран начали переговоры по делимитации и демаркации границы Кыргызстана и Таджикистана и создали правительственные делегации. Они провели несколько встреч и продолжают работу. Читать по теме: Проблемы с водой и электричеством: Жители Баткенской области рассказали о восстановлении своих сел

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!