Журналист телеканала «Апрель» Канат Каниметов 19 ноября побывал на открытии Исторического музея в Бишкеке, который был закрыт пять лет.

Во время экскурсии журналист заметил, что после ремонта в музее нет более полной информации о событиях во время революции 7 апреля 2010 года. Однако в музее есть стенд, посвященный революции 2005 года.

Одна из работниц музея рассказала, что фотографии были сняты за день до открытия Исторического музея — 18 ноября.

Позже отсутствие экспонатов попытался объяснить министр культуры и информации Азамат Жаманкулов. По его словам, часть экспонатов, в том числе и о событиях 2010 года, отправили в музей «Таазим» в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

«Мы не говорили, чтобы убирали [инсталляцию]. Было решение по поводу сокращения маленькой части, чтобы лишние предметы были в музее “Таазим”», — сказал министр, добавив, что может быть инсталляцию будут дополнять.

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Исторический музей был закрыт на ремонт с 2016 года. За это время власти не раз говорили об открытии музея, но каждый раз дату открытия переносили по различным причинам.

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренним документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

Последней озвученной проблемой, которая мешала открыть музей, была задолженность кыргызских властей. В сентябре 2021 года представитель Госагентства строительства сообщил, что музей закрыт из-за долга в размере 225 тысяч евро перед немецкой фирмой-подрядчиком. 2 ноября стало известно, что правительство выплатило долг немецкой фирме.

Со дня открытия и до 30 ноября с 10:00 до 18:00 часов все желающие смогут посетить музей бесплатно.

Я не хочу идти в «Таазим». Где я могу посмотреть исторические факты о 7 апреля 2010 года?

Вот видео, снятое в тот день:

А тут вы можете прочесть свидетельства очевидцев:

Здесь фотографии — осторожно, на них раненые. Если вы впечатлительны, тогда вам не стоит их смотреть: