Глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что Centerra Gold отказалась от своих притязаний на рудник «Кумтор».

«Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа – месторождение Кумтор», — сказал он.

По его словам, Centerra Gold Inc. приняла такое решение по требованию Комиссии по ценным бумагам.

Ранее компания действительно опубликовала отчет о «существенных изменениях». В нем она сообщила, что предпринятые кыргызским правительством действия привели к захвату рудника «Кумтор», а Centerra Gold Inc. потеряла контроль над ним.

«В результате потери контроля компания аннулировала результаты работы рудника «Кумтор» по результатам за второй квартал 2021 года, признала убыток от смены контроля в размере $926.4 млн во втором квартале 2021 года, не придала значения своей доле в «Кумтор Голд Компани» (ее 100-процентной дочерней компании, владеющей рудником «Кумтор»), и в настоящее время учитывает рудник «Кумтор» как прекращенную деятельность», — сообщила Centerra Gold Inc.

Сам спор вокруг рудника Кумтор продолжался между Кыргызстаном и Centerra Gold Inc. уже более полугода.