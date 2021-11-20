Первомайский райсуд Бишкека оправдал бывшего зампреда финпола Эмиля Жамгырчиева и бывшего замруководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова по делу о вымогательстве взятки в особо крупном размере.

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Их обвиняли по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Взятка» и «Вымогательство». Прокурор на суде просила 15 лет лишения свободы и 250 тысяч сомов штрафа, отметив, что их вина по этим статьям полностью доказана.

Однако суд оправдал Жамгырчиева и Калмуратова по всем статьям за отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию.

Эмиль Жамгырчиев и Бактыбек Калмуратов.

Калмуратову суд переквалифицировал одну из статей на мошенничество и прекратил уголовное преследование из-за встречного заявления со стороны потерпевшего Эмира Эмилканова.

Это значит, что теперь Жамгырчиев беспрепятственно сможет участвовать в выборах в парламент. Он баллотируется от партии «Альянс».

«Утиные истории»

В 2019 году предприниматель Эмир Эмилканов обвинялся в контрабанде утиного мяса из Китая. Он утверждал, что заплатил Жамгырчиеву через Калмуратова крупную взятку, чтобы закрыть уголовное дело. Дело было не закрыто, и Эмилканов написал на Жамгырчиева и Калмуратова заявление в ГКНБ.

После этого Калмуратов был освобожден от занимаемой должности. А Жамгырчиев назвал высказывания бизнесмена «грязными сплетнями».

В октябре 2020 года Жамгырчиев и Калмуратов были задержаны по подозрению «во взяточничестве в особо крупном размере» и были водворены в СИЗО ГКНБ. Но в феврале 2021 года Жамгырчиев был отпущен под домашний арест, выплатив 20 млн сомов государству. Через два месяца суд отпустил под домашний арест и Калмуратова.

На судебном заседании Эмир Эмилканов сказал, что подозреваемые выплатили ущерб в размере 27 млн сомов и у него нет претензий к ним. При этом экс-финполовец Жамгырчиев утверждал, что ничего не выплачивал.