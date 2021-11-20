В Кыргызстане за последний год произошли много громких судебных дел. В одних участвовали чиновники и политики, а в других — кыргызстанцы без должностей в министерствах и связей.

И тем, и другим суды вынесли почти одинаковые приговоры — их оштрафовали на сумму от 220 до 300 тысяч сомов. Преступления, в которых их обвиняли, были совершенно разными.

Так, женщину, которая в начале августа сообщила о бомбе в столичном ЦУМе, приговорили к к выплате штрафа в 220 тысяч сомов за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Почти такую же сумму штрафа выписали экс-зампреду таможни Райымбеку Матраимову, которого суд признал виновным в коррупции. Он заплатил 260 тысяч сомов.

«Клооп» объясняет, почему суд штрафует обвиняемых по разным преступлениям на схожие суммы.

Телефонный терроризм и принуждение к браку

Согласно Уголовному кодексу, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается исправительными работами IV категории — от двух лет шести месяцев до трех лет, или штрафом V категории — от 220 до 260 тысяч, или лишением свободы I категории — до двух лет шести месяцев.

Суд принял решение оштрафовать девушку, учитывая её молодой возраст и то, что она признала вину.

Девушка, сообщившая о бомбе в ЦУМе. Фото: Пресс-центр ГКНБ.

Такой же штраф предусмотрен по статье «Принуждение человека к браку». В Бишкеке в 2020 году похитили девушку и отвезли в село Кочу Тюпского района Иссык-Кульской области для принуждения к браку с 38-летним ранее судимым мужчиной.

В этом преступлении участвовал сам жених, его сестра и друг. Всех троих Первомайский райсуд приговорил к штрафу 220 тысяч сомов в доход государству.

Коррупция, вымогательство и возбуждение национальной вражды

При этом штраф за коррупцию в Уголовном кодексе не прописан. Виновные по статье «Коррупция» наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет.

Однако, зачастую при сотрудничестве со следствием коррупционеров только штрафуют. Не путайте с «экономической амнистией».

*По такой амнистии людям прощают экономические преступления после их легализации, а штраф — это стандартное наказание по УК и назначается он вне зависимости от «экономической амнистии», если вина доказана.

Так, Матраимов, обвиняемый в создании коррупционной схемы и незаконном получении 2 млрд сомов, был оштрафован на 260 тысяч сомов. Отдельно от суда, где он признал себя коррупционером, он выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов — что, по сути, и есть «экономическая амнистия». Матраимова оштрафовали, а не посадили, потому что он пошел на сделку со следствием.

Райым Матраимов в Первомайском райсуде. Фото: “АКИпресс”

В мае 2021 года к такому же штрафу приговорили и Камрана Шенвари по статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды» за комментарий в фейсбуке. При этом, в материалах дела так и не было доказано, что это действительно был аккаунт Шенвари, а не подделка.

Камран Шенвари Фото: Архив

По Уголовному кодексу, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Штрафов там нет. Но неоднозначное дело Шенвари привлекло внимание СМИ и юристов и в итоге мужчину оштрафовали за комментарий.

Эта статья наиболее ярко показывает несовершенства закона. Ее порой используют для давления на активистов и общественных деятелей. Кроме того, по ней невозможно получить амнистию — даже если речь идет только об одном комментарии, который человек оставил в соцсети.

Еще одно громкое дело, по которому обвиняемый выплатил 260 тысяч сомов, связано с вымогательством. В мае этого года блогера Улана Джураева приговорили к такому наказанию за вымогательство $250 тысяч. В суде пояснили, что он согласился сотрудничать со следствием.

Улан Джураев. Скриншот с фейсбука.

В Уголовном кодексе написано, что по этой статье наказывается исправительными работами, лишением свободы или штрафом V категории — от 260 до 300 тысяч сомов.

Тоже коррупция, но штраф побольше

Экс-депутата Исхака Пирматова оштрафовали на 300 тысяч сомов по делу о коррупции на руднике Кумтор. По этому же делу признали виновным экс-депутата Талантбека Узакбаева — его тоже приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов.

Также весной бывший руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев был оштрафован на 300 тысяч сомов. Его признали виновным в коррупции по делу о продаже радиочастот.

При этом штраф за коррупцию в Уголовном кодексе не прописан.

«Кустуризация» или экономическая амнистия

«Кустуризация», она же экономическая амнистия — это не штраф, это добровольное пожертвование в пользу государства. Вносят его подозреваемые и обвиняемые в коррупции чиновники. По мнению властей, «кустуризация» должна возмещать нанесенный бюджету ущерб, который рассчитывает ГКНБ. Несмотря на широкое использование, в законах Кыргызстана порядок экономической амнистии не прописан.

«Очень много украденных денег. У нас нет мыслей посадить всех чиновников, которые крали деньги из казны государства. Если этот человек вернет деньги в государство в рамках закона, то по статье “сотрудничество со следствием” можем их отпустить», — объясняет практику глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Матраимов, Пирматов и Кылжыев не единственные, кому удалось избежать тюрьмы, поделившись с государством.

Ранее «Клооп» насчитал еще пятнадцать случаев, когда суд приговаривал чиновников к штрафу — это 38% от всех вынесенных приговоров. Особенно часто подобные решения суды стали выносить после того, как власти Кыргызстана объявили экономическую амнистию, которую называют «кустуризация»: кроме штрафа преступники делают добровольные пожертвования на депозитные счета правоохранительных органов.

Эксперты не раз критиковали эту практику, называя её порочной. Фактически под предлогом смягчения приговора, людей вынуждают признать вину и выплатить ущерб до решения суда, говорит глава «Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Однако 20 ноября президент заявил, что норма о сделке со следствием будет отменена. Он признал, что это удобно только для властей.

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