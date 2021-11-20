Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в столице нет утечки газа и попросила жителей сохранять спокойствие.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о специфическом запахе в разных районах Бишкека. По словам жителей, запах газа стоит уже несколько суток.
По данным муниципалитета, в «Газпроме» нет утечки, но газовая компания вместе с представителями госведомств выясняет происхождение этого запаха.
«Никакой угрозы для окружающего населения данная ситуация не представляет и находится на оперативном контроле у соответствующих органов», — отметили в мэрии.
В пресс-службе муниципалитета добавили, что все обращения жителей оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений.
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