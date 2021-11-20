Фото с фейсбука Атазова

Кандидаты в депутаты Шайлообек Атазов и Толонбай Нурбаев на встрече с жителями Оша использовали в агитации религию. Так, например, они обещали в случае избрания привлекать к ответственности работодателей, которые запрещают сотрудницам ходить в офис в платках и хиджабах.

«Всех нас родила мать в платке. В основном законе прописано, что религия зависит от свободы выбора. И на атрибуты, которые входят в нее, никто ставил запрет. Никто не может запретить. Если мы станем депутатами, мы хорошенько поработаем и добьемся того, чтобы никто не смог запретить ношение [платка]», — сказал Нурбаев.

Атазов охарактеризовал Нурбаева, как одного из немногих, кто читает «Коран перед родителями». А Нурбаев сказал, что «ношение платка — это одна из заповедей Аллаха, и никто не может выступать против этого».

Использовать религию в агитации запрещено, потому в ЦИК поступила жалоба на депутатов. Рабочая группа ЦИК отправила материалы в МВД для получения юридической оценки.

Ранее президент Садыр Жапаров призвал кандидатов и партии не использовать религиозную пропаганду во время избирательной кампании. Закон о выборах также запрещает «ссылки на религиозные темы» в агитационных материалах.

Из-за нарушения закона кандидат от «Бутун Кыргызстан» Сагынбек Кудаяров был оштрафован на 7 500 сомов. Он подарил ковер с изображением покойного религиозного деятеля Чубака Джалилова лидеру партии Адахану Мадумарову на мероприятии в Исфане 9 ноября.

Кто такой Атазов?

Шайлообек Атазов стал депутатом парламента только в марте 2021 года, но успел запомниться неоднозначными высказываниями и скандалами.

Так, Атазов пожаловался на фейков в соцсетях и сказал, что «распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека». А потом сам распространил в своих соцсетях фейковую информацию о коронавирусе.

Летом, на заседании парламента, Атазов дернулся в сторону депутатки Айсулуу Мамашевой и его пришлось отталкивать другому парламентарию. Он в спорах с коллегами использует завуалированные угрозы — например, напоминает, что спортсмен, и если бы не был депутатом, решил бы спор «иначе» — с помощью силы.

Когда в обществе обращают внимание на его агрессию, Атазов утверждает, что его пытаются очернить НПО — но он «не доллар, чтобы нравиться всем».

Атазов известен, как сторонник коррупционера Райымбека Матраимова. Он выходил в его поддержку на митинг, просил дать ему должность в правительстве. Атазов возглавляет принадлежащий семье Матраимовых спортивный клуб «ЕРЕМ».

Он заявил, что решить, коррупционер Матраимов или нет, может только суд.

«Докажи на суде и потом ты [Дастан Бекешев] можешь говорить», — заявил Атазов.

Но видимо Атазов упустил тот самый день, когда Первомайский районный суд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов.