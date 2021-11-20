Кыргызстанец Адилет Жумабеков боролся в музыкальном поединке шоу «Голос» с Флорой Бичахчян. Они исполнили песню Ain’t No Mountain High Enough.

Выступление было зажигательным, судьи шоу встали и танцевали. Леонид Агутин сказал, что музыканты выступили здорово — «просто праздник какой-то». Он сказал, что вокально Бичахчян была сильнее, но Жумабеков был точнее в импровизациях.

Пелагея и Александр Градский отметили, что вокалисты были отлично подобраны для музыкального поединка. Пелагея сказала, что понять кто из них выступил лучше попросту невозможно.

Тем не менее наставник музыкантов Дима Билан сделал свой выбор в пользу кыргызстанца.

Ранее, на слепом прослушивании шоу Адилет Жумабеков исполнял песню End Of The Road группы Boyz II Men.