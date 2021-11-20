Кыргызстанец Александр Волкодав боролся в музыкальном поединке шоу «Голос» с россиянином Василием Боджгуа. Они исполнили песню The Sound of Silence дуэта Simon & Garfunkel.

По итогу исполнения наставница музыкантов Пелагея расплакалась, а потом выбрала победителем Александра Волкодава.

Певец Дима Билан назвал выступление музыкантов «настоящим поединком», но сказал, что от Волкодава ожидал большего. Александр Градский сказал, что его удивили. Музыкант Леонид Агутин отметил, что справились оба, а выступление было филигранным и чистым.

Ранее, на слепых прослушиваниях, Волкодав исполнил песню Supergirl группы Reamonn.