Фото: Гулиза Урустамбек кызы

5 километров пути по пыльной дороге ежедневно. Борьба с коронавирусом при ограниченных финансовых возможностях и беседы с антиваксерами. Каково это — заботиться о здоровье 400 жителей села?

Гулиза Урустамбек кызы провела день с сельским фельдшером. Посмотрите ее фоторепортаж.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

Жамалкан Акматовой уже 13 лет работает фельдшером в селе Ак-Чий в Кочкорском районе Нарынской области. Каждое утро она идет на работу по пыльной дороге пять километров, ведь живет она в соседнем Ак-Укуке.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

Ее фельдшерский пункт — это такая «желтая коробка». Но там тепло и всегда есть пациенты. Иногда она ходит в село к тем, кто дойти до медпункта не может.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

Она неустанно заботится о сельчанах — то даст совет беременной, то займется давлением самой пожилой местной жительницы.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

В Ак-Чие нет чистой воды и все используют воду из местных водоемов. Жамалкан обеспокоена этим — ведь из-за такой воды у жителей развиваются паразитарные заболевания.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

В «черный июль» она также старалась спасать жизни, рискуя потерять свою. Она рассказала, что маски местные жительницы стали шить самостоятельно, а медики помогали пациентам, как могли, в силу возможностей фельдшерского пункта. Домой возвращаться было страшно — боялась заразить семью.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

Теперь ей приходится сталкиваться с антиваксерами.

«Было особенно сложно побудить людей пройти вакцинацию от коронавируса. Сначала некоторые говорили: “Вы нас травите”. Однако после разъяснительной работы многие передумали», — говорит она.

Фото: Гулиза Урустамбек кызы

Ее зарплата — всего 5 000 сомов. С надбавками за выслугу и прочее получается 10 000.

В Кыргызстане у медиков очень низкая оплата труда и тяжелые условия работы. Когда во время борьбы с коронавирусом медработники жаловались на плохие средства защиты или полное их отсутствие, их вынуждали приносить извинения. Медикам также полагались компенсации в случае заражения коронавирусом, и их семьям тоже — если медик умер из-за заражения. Но добиться выплат порой очень сложно — медработники жаловались на бюрократию.

Фотопроект реализован в рамках проекта MediaJasa при поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан.

Как врачи боролись с коронавирусом и спасали людей? Смотрите в наших фильмах: