Президент Садыр Жапаров на Дне работников прокуратуры объявил, что норма о сделке со следствием будет отменена.

«Как вы сами видели, если один из подозреваемых соглашается сотрудничать и предоставляет информацию о преступлении, то происходит привлечение к ответственности без определения виновности или отсутствия таковой», — сказал он.

И в самом деле, многие чиновники, которых подозревали в коррупции, шли на сделку со следствием — в результате оставались на свободе. Так было в случае с Райымбеком Матраимовым, который признал себя коррупционером, но остался на свободе, заплатив штраф.

«Я хочу сказать, что это удобно для властей, потому как в соответствии с действующим кодексом можно посадить своих политических оппонентов или тех, кто не нравится. Правильно ли это?» — спросил президент. При этом он продвигал измененные уголовные кодексы, которые вступят в силу 1 декабря — о них уже критично высказались юристы.

Инициатором обновления кодексов в апреле 2021 года стал генпрокурор Курманкул Зулушев. Юристы и правозащитники обращались к президенту с просьбой отложить эти реформы. По их мнению, новые кодексы во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.