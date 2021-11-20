Многие ошибочно думают, что ВИЧ — это про геев и потребителей наркотиков. Это одно из самых больших заблуждений. ВИЧ может получить человек любой ориентации и по разным причинам. Но есть и хорошая новость — благодаря современной медицине с ВИЧ можно жить вполне обычной жизнью.

А вы знали, что родители у которых ВИЧ могут родить здорового ребенка? Да, для этого достаточно принимать вовремя антиретровирусную терапию.

Что это за терапия? Как можно получить ВИЧ? Где и как часто нужно проверяться? Рассказываем в нашем новом выпуске видеподкаста «Секс талкуу».

Где еще узнать про ВИЧ?