БГУ сообщил изданию «Кактус», что замдекана востоковедения, на которого пожаловались за домогательства, будет уволен. «Такое поведение со стороны преподавателей, выполняющих учебную и воспитательную функцию по отношению к студентам, недопустимо. В связи с этим заместитель декана будет отстранен от занимаемой должности и уволен», — сообщили в университете. Ранее студентка вуза сообщила о неприемлемом поведении преподавателя — он прилюдно домогался девушек. Вуз утверждает, что ректорат не знал о подобном поведении мужчины. «Жалобы до ректората не доходили, потому что обращались к декану», — сказали в университете. Но студентки говорят, что домогательства со стороны декана и его грубое поведение общеизвестны. «Жалобы на замдекана уже поступали. По крайней мере, университет знает про случай с первокурсницей, которая в этом году уже пыталась жаловаться. Но ничего не произошло. Более того, замдекана грозился, что это повлияет на результаты сдачи сессии, причем сделал он это при всей аудитории», — сказала одна из студенток. Это не первый скандал с домогательствами со стороны преподавателей вузов. Анонимно о пережитых домогательствах «Клоопу» рассказывали бывшие студентки КНУ. Поведение их преподавателей было общеизвестно как среди учеников, так и среди коллег, но мужчины продолжали работать в вузе десятки лет. Куда более публичным был скандал с домогательствами в КРСУ. Там студентки рассказали, что преподаватель пишет им сообщения с сексуальным контекстом, предлагает поставить зачет после секса или обнаженных фотографий. После публикации переписок преподаватель вуза отрицал, что домогался студенток. В итоге милиция закрыла дело против него, а университет сделал только выговор — мужчина по-прежнему преподает. Цена зачета. Страх, власть и возможные сексуальные домогательства в КРСУ «Я знаю, вы это любите». Пять историй о преследовании Флирт или домогательства? Как ваши дочери сталкиваются с харрасментом в школе

