Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Отмечается, что оба не были вакцинированы.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 720 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек.
- Бишкек — 16;
- Чуйская область — 10;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 5;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 1;
- Баткенская область — 5;
- Ошская область — 4.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 780 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 20 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 512 пациентов. Еще 647 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 80 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 177 369 человек.
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