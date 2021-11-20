Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Отмечается, что оба не были вакцинированы.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 720 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек.

Бишкек — 16;

Чуйская область — 10;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 5;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 1;

Баткенская область — 5;

Ошская область — 4.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 780 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 20 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 512 пациентов. Еще 647 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 80 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 177 369 человек.