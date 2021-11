Президент Садыр Жапаров в интервью Баткенскому областному медиацентру пообещал привлечь к ответственности «предателей», распродавших земли Баткена. Садыр Жапаров и руководитель медиа-центра Мамажан Бердишев. Фото: Пресс-служба администрации президента Текст интервью опубликовала пресс-служба администрации президента. По ее данным, журналист спросил у Жапарова, почему среди членов кабмина нет представителей Баткенской области? «Если будет министр из Баткена, сделает ли он обязательно регион процветающим? Допустим, если за 30 лет было 30 министров и 30 депутатов, то почему тогда область стремительно не развивалась? Напротив, распродав земли, оставили регион неразвитым. Теперь из-за их деяний, мы пытаемся вернуть эти земли», — сказал он. Он пообещал, что расследование проведут после выборов. «Сейчас идет выборный процесс. В этом случае нельзя допрашивать. После выборов мы допросим, ​​проведем тщательное расследование и привлечем к ответственности виновных. Для предателей не должно быть срока давности», — заявил Жапаров. При этом президент не уточнил, о каких «предателях» идет речь и за какие преступления они могут быть привлечены к ответственности. Но ранее, на своей пресс-конференции, он упоминал в схожем контексте Адахана Мадумарова. Он сказал, что в 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совбеза, подписал протокол. По нему Кыргызстан получил в аренду на 49 лет у таджикской стороны 5 гектаров земли длиной 275 метров для ремонта трассы Ош-Баткен-Исфана и строительства нового моста. Однако эта земля считается спорной, границы двух государств там не определены. Спустя десять лет, в 2019 году, ГКНБ начал изучать этот протокол. Сам Мадумаров заявил, что подписание этого документа было верным решением и вызвал на открытые дебаты тех, кто его критикует. По теме: Садыр Жапаров: 99% моего сердца занимает Баткен

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!