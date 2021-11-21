Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. опровергла слова главы кабмина Акылбека Жапарова о том, что она отказалась от своих притязаний на рудник «Кумтор».

Компания распространила новое заявление, в котором уточнили, что «Кумтор Голд Компани» продолжает быть дочерней компанией, которая полностью принадлежит Centerra.

«Мы будем продолжать предпринимать все юридические шаги, чтобы привлечь правительство Кыргызстана к ответственности за незаконный захват рудника Кумтор. В нашем раскрытии информации нет ничего нового, оно просто формализует объявление, сделанное нами 10 августа 2021 года, об учете рудника в качестве прекращенной бизнес-операции на нашем балансе», — пояснили в Centerra Gold Inc.

Днем ранее Акылбек Жапаров заявил, что Centerra Gold признала, что месторождение Кумтор ей больше не принадлежит.

Акылбек Жапаров на руднике Кумтор. Фото: Пресс-служба кабмина

«Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа – месторождение Кумтор», — сказал он.

По его словам, Centerra Gold Inc. приняла такое решение по требованию Комиссии по ценным бумагам.

Ранее компания действительно опубликовала отчет о «существенных изменениях». В нем она сообщила, что предпринятые кыргызским правительством действия привели к захвату рудника «Кумтор», а Centerra Gold Inc. потеряла контроль над ним.

«В результате потери контроля компания аннулировала результаты работы рудника «Кумтор» по результатам за второй квартал 2021 года, признала убыток от смены контроля в размере $926.4 млн во втором квартале 2021 года, не придала значения своей доле в «Кумтор Голд Компани» (ее 100-процентной дочерней компании, владеющей рудником «Кумтор»), и в настоящее время учитывает рудник «Кумтор» как прекращенную деятельность», — сообщила Centerra Gold Inc.

Сам спор вокруг рудника Кумтор продолжался между Кыргызстаном и Centerra Gold Inc. уже более полугода.

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