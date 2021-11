Недавно государство вернуло часть конфискованного имущества бывшему мэру Бишкека Нариману Тюлееву и его семье. Журналист-расследователь Актилек Капаров изучил имущество бывшего градоначальника — видео о торговых центрах, офисах и массмаркете опубликовали на YouTube-канале Temirov LIVE. Видео: Temirov LIVE Большой бизнес По словам Капарова, семья Тюлеева стала владельцем нескольких компаний, когда он занимал посты директора «Кыргыз темир жолу» и мэра Бишкека. «В 2005 году он стал главным железнодорожником Кыргызстана и тут начинается самое интересное. Пять из них были зарегистрированы, когда Нариман Тюлеев был гендиректором «Кыргыз темир жолу» с 2005 по 2008 год. Об этом свидетельствуют данные с минюста», — рассказал Капаров. Он перечислил названия этих компаний: Ташболот холдинг, Rahat Palace, охранное агентство Snake, Sun May и Terranova. Капаров выяснил, что в 2006 году отец экс-мэра Ташболот Тюлеев стал владельцем земли, на которой сейчас находится торговый центр «Караван». Участки, на которых сейчас расположены торговый центр «Весна» и здание Sapat, принадлежали мэрии. Но в 2008 и 2009 годах, когда Тюлеев занимал пост мэра столицы, эти участки перешли во владение его семейной компании «Ташболот холдинг». Тогда же семья Тюлеева стала владеть торговым центром ГУМ в центре Бишкека. А у сына чиновника был особняк в элитном районе Бишкека рядом с госрезиденцией «Ала-Арча». В 2016 году здания «Караван», «Весна», Sapat и особняк перешли на баланс государства по решению суда. Суд в 2013 году приговорил его 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая. Возвращение к Нариману В конце сентября 2021 года Фонд по управлению госимуществом сообщил, что экс-мэру Бишкека вернули часть торгового центра «Караван». Тюлеев оспорил в суде решение райсуда. В то же время, по информации ФУГИ, сам Тюлеев передал госипотечной компании 11 квартир, которые обещали предоставить нуждающимся. «А в кадастре говорится, что здание «Каравана» 27 сентября полностью перешло компании “Ташболот холдинг”. В тот же день компания Тюлеева становится собственником здания Sapat, но всего на пару дней. В начале октября государство снова забирает это здание», — пояснил журналист. Кроме того, по словам Капарова, в начале октября особняк рядом с резиденцией тоже вернули семье Тюлеевых. Журналист добавил, что также по открытым данным они смогли определить еще три ранее конфискованные квартиры, которые в октябре перешли от государства членам семьи экс-мэра. «Спустя год после прихода к власти Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова, конфискованные объекты стали возвращать семье Наримана Тюлеева», — заключил Актилек Капаров. Читать еще: Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев передал госипотечной компании 11 квартир, а ФУГИ вернул ему часть торгового центра «Караван» Бывший сотрудник мэрии Бишкека продал конфискованные у экс-мэра Тюлеева квартиры. Его осудили на 16 лет «Неоднозначное судебное решение». ГКНБ раскритиковал отмену приговоров Верховным судом в отношении Тюлеева

