Недавно государство вернуло часть конфискованного имущества бывшему мэру Бишкека Нариману Тюлееву и его семье. Журналист-расследователь Актилек Капаров изучил имущество бывшего градоначальника — видео о торговых центрах, офисах и массмаркете опубликовали на YouTube-канале Temirov LIVE.

Видео: Temirov LIVE

Большой бизнес

По словам Капарова, семья Тюлеева стала владельцем нескольких компаний, когда он занимал посты директора «Кыргыз темир жолу» и мэра Бишкека.

«В 2005 году он стал главным железнодорожником Кыргызстана и тут начинается самое интересное. Пять из них были зарегистрированы, когда Нариман Тюлеев был гендиректором «Кыргыз темир жолу» с 2005 по 2008 год. Об этом свидетельствуют данные с минюста», — рассказал Капаров.

Он перечислил названия этих компаний: Ташболот холдинг, Rahat Palace, охранное агентство Snake, Sun May и Terranova.

Капаров выяснил, что в 2006 году отец экс-мэра Ташболот Тюлеев стал владельцем земли, на которой сейчас находится торговый центр «Караван».

Участки, на которых сейчас расположены торговый центр «Весна» и здание Sapat, принадлежали мэрии. Но в 2008 и 2009 годах, когда Тюлеев занимал пост мэра столицы, эти участки перешли во владение его семейной компании «Ташболот холдинг».

Тогда же семья Тюлеева стала владеть торговым центром ГУМ в центре Бишкека. А у сына чиновника был особняк в элитном районе Бишкека рядом с госрезиденцией «Ала-Арча».

В 2016 году здания «Караван», «Весна», Sapat и особняк перешли на баланс государства по решению суда. Суд в 2013 году приговорил его 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

Возвращение к Нариману

В конце сентября 2021 года Фонд по управлению госимуществом сообщил, что экс-мэру Бишкека вернули часть торгового центра «Караван». Тюлеев оспорил в суде решение райсуда. В то же время, по информации ФУГИ, сам Тюлеев передал госипотечной компании 11 квартир, которые обещали предоставить нуждающимся.

«А в кадастре говорится, что здание «Каравана» 27 сентября полностью перешло компании “Ташболот холдинг”. В тот же день компания Тюлеева становится собственником здания Sapat, но всего на пару дней. В начале октября государство снова забирает это здание», — пояснил журналист.

Кроме того, по словам Капарова, в начале октября особняк рядом с резиденцией тоже вернули семье Тюлеевых.

Журналист добавил, что также по открытым данным они смогли определить еще три ранее конфискованные квартиры, которые в октябре перешли от государства членам семьи экс-мэра.

«Спустя год после прихода к власти Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова, конфискованные объекты стали возвращать семье Наримана Тюлеева», — заключил Актилек Капаров.

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