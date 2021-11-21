В Душанбе футбольный матч между юношескими сборными Кыргызстана и Узбекистана завершился ничьей. Обе команды забили по два гола.

Фото: Kyrgyz Football Union

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 15 лет продлится с 17 по 24 ноября. В нем принимают участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.

19 ноября кыргызская сборная проиграла команде Таджикистана, не забив ни одного гола. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Таджикистана.

Фото: Kyrgyz Football Union

Следующая игра состоится 23 ноября в 13:00 по бишкекскому времени. Юношеская сборная Кыргызстана встретится с футбольной командой Ирана.