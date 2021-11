Шестикратная чемпионка UFC Валентина Шевченко 21 ноября ранним утром прилетела в Кыргызстан. В аэропорту «Манас» её встретили мама Елена Шевченко, президент Всемирной Федерации Кулатуу Эртаймаш Руслан Кыдырмышев, тренер сборной по эртаймашу Эмиль Токтогонов и фанаты. Валентина Шевченко в аэропорту «Манас». Фото: Айдай Токоева/«Клооп» Валентина Шевченко в аэропорту «Манас». Фото: Айдай Токоева/«Клооп» На сколько дней прилетела спортсменка, пока неизвестно. На вопрос журналистов она лишь ответила, что «ей хотелось бы остаться подольше». Ранее во Всемирной федерации Кулатуу Эртаймаш сообщили, что 22 ноября в Бишкеке состоится пресс-конференция Шевченко. После нее чемпионка встретится с фанатами. Чемпионка прилетала в Кыргызстан в последний раз в апреле 2019 года. С тех пор она шесть раз защитила свой титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте. Ее старшая сестра Антонина также занимается боевыми искусствами. В ноябре 2020 года обе сестры одержали победу в одном и том же турнире UFC 255 в Лас-Вегасе. Это был первый случай в истории чемпионата. В течение этой же недели мать спортсменок Елена Шевченко стала чемпионкой мира по бою с тенью. В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА. На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях. Она чемпионка в наилегчайшем весе промоушена. Кроме этого, в 2021 году Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix. Чемпионка играла соперницу главной героини в исполнении оскароносной Хэлли Берри.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!