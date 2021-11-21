Пресс-служба Первомайского райсуда сообщила, что 20 ноября суд отпустил бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева под подписку о невыезде.

Джоомарт Оторбаев. Фото: Пресс-служба администрации президента

Сообщается, что ходатайство подал старший прокурор из Генпрокуратуры. До этого Оторбаев находился под стражей в СИЗО ГКНБ.

Бывшего чиновника задержали 16 сентября. По данным ГКНБ, он будучи премьер-министром* оказал давление на комиссию Госагентства охраны окружающей среды (ГАООСиЛХ) по проведению экологической экспертизы по генплану рудника, нарушив требования Водного кодекса и Закона «О воде».

Следствие считает, что он это сделал в интересах Centerra Gold Inc. и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

*Оторбаев был премьер-министром с 25 марта 2014 года по 24 апреля 2015 года.

Первомайский райсуд Бишкека 18 сентября избрал его меру пресечения.

Оторбаев и Кумтор

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что изменения в Водный кодекс были внесены при премьер-министре Сапаре Исакове, их подписал президент Алмазбек Атамбаев.

«Насколько мне известно, Джоомарт Оторбаев ни разу не приходил в парламент или комитеты с защитой законопроекта. Его протаскивали вице-премьер Тайырбек Сарпашев и другие госорганы», — сказал политик.

Он отметил, что «Центерра» начала вести работы на ледниках, разрушая их, еще с 2011 года.

Также, по данным радио «Азаттык», Джоомарт Оторбаев, в 2013 году, будучи первым вице-премьер-министром, а позже и главой правительства, вносил предложения для усиления положения Кыргызстана в проекте «Кумтор», чтобы усилить позиции Кыргызстана при принятии решений. Однако предложение было отклонено депутатами.

В апреле 2015 года Оторбаев заявил о добровольной отставке с поста премьер-министра. При этом депутат Асылбек Жээнбеков и ряд экспертов говорили, что он лишился должности за неспособность найти решение в вопросе Кумтора.