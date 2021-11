После мероприятия, посвященного Дню работников прокуратуры, люди обратили внимание на фон фотографий президента Садыра Жапарова. Садыр Жапаров выступал с речью и награждал отличившихся сотрудников, стоя у карты Кыргызстана, на которой анклав Ворух был присоединен к Таджикистану — вместе с участком кыргызской земли. *Ворух — это таджикский анклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты из-за того, что власти обеих стран в течение пары десятилетий не могут согласовать свои границы после распада СССР. Садыр Жапаров вручает часы сотруднику прокуратуры, сзади карта с ошибкой. Фото: АКИpress Неправильная карта вызвала шквал негодования среди кыргызских пользователей соцсетей. Сразу после этого снимки с ней были удалены с сайта президента. Позже Генпрокуратура пояснила, что за организацию мероприятия в госрезиденции отвечало управление главного надзорного органа, а этот баннер был заказан у частной компании. «В отношении ответственных сотрудников за такую ​​халатность, допущенную исполнителями заказа, будут приняты соответствующие меры», — заявили в Генпрокуратуре. Также в надзорном органе выразили благодарность гражданам, «которые превыше всего ставят целостность нашей страны». Коридор в Ворух После приграничного конфликта весной 2021 года, снова открылся вопрос о предоставлении Таджикистану коридора в анклав Ворух. Однако тогда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что переговоры по анклаву будут вестись отдельно. По его словам коридор в Ворух не будет предоставляться. Для курсирования граждан Таджикистана будет использоваться дорога к востоку от села Капчыгай Баткенского района. Читать по теме: Кыргызстан и Таджикистан построят дорогу Исфара — Ворух. О чём ещё договорились главы делегаций двух стран Неопределённая граница и конфликты Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 189 человек. Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!