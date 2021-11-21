Исторический музей открылся. Нам особенно понравилась одна из экспозиций, посвященная традиционным кыргызским коврам.

Предлагаем вам полюбоваться ею . Кстати, до 30 ноября с 10:00 до 18:00 часов все желающие смогут посетить музей бесплатно.

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева

Фото: Зарина Садыгалиева