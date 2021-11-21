Никакой политики. Посмотрите на красивые ковры из исторического музея От Айдай Иргебаева - 21 ноября 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Исторический музей открылся. Нам особенно понравилась одна из экспозиций, посвященная традиционным кыргызским коврам. Предлагаем вам полюбоваться ею . Кстати, до 30 ноября с 10:00 до 18:00 часов все желающие смогут посетить музей бесплатно.Фото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина СадыгалиеваФото: Зарина Садыгалиева Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА В Историческом музее отсутствует стенд, посвященный революции 2010 года? Одним кадром: Жапаров, Меркель и Борис Джонсон как часть экспозиции исторического музея Дождались. Исторический музей в Бишкеке откроется 20 ноября