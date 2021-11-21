Первомайский райсуд изменил меру пресечения экс-премьер-министра Темира Сариева. Его 20 ноября отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Сариев находился под стражей в СИЗО ГКНБ. Его 3 августа задержала межведомственная следственная группа ГКНБ по делу «Кумтора». Его тогда водворили в ИВС ГКНБ.

Следствие установило, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора», занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько млрд сомов. В ГКНБ добавили, что действия экс-премьер-министра причинили «колоссальный ущерб» государству.

Защита политика называет обвинения абсурдными. Сам Сариев заявил, что его водворили в СИЗО ГКНБ на основе «ложных показаний» руководителя государственного комитета по Экологии и климату Динары Кутмановой.

В 2011 году Сариев стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора». Он был министром экономики с 2011 по 2015 год. В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.