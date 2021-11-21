Фото: Александра Титова

Кыргызстанцы вышли на мирный марш памяти жертв ДТП. Маршрут марша начался у здания Филармонии и закончился у дома правительства.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Участники марша недовольны ситуацией на дорогах — в последнее время участились аварии, жертвы есть как среди водителей и пассажиров, так и среди пешеходов, на которых совершали наезды.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Организаторы марша хотят обратить внимание властей на то, что ежедневно из-за ДТП в Кыргызстане погибают три человека.

Марш провели при поддержке «Лиги защитников прав ребенка», фонда «Pro Lex» имени Темира Джумакадырова (погибшего в аварии). Их поддержали ГУОБДД и ВОЗ.

Фото: Александра Титова

Среди участниц марша была женщина с инвалидностью. Она тоже жертва ДТП. Много лет назад автомобиль, в котором она была пассажиркой, попал в аварию.

Фото: Александра Титова

Из-за неприспособленности подземного перехода у мэрии Бишкека для передвижения людей на инвалидных колясках ей пришлось переходить дорогу в неположенном месте. Других возможностей перейти дорогу в данном участке маршрута у нее не было.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Организаторы марша призывают:

помнить всех людей, погибших и серьезно раненых на дорогах;

признать важнейшую работу экстренных служб;

выступать за более эффективную поддержку жертв дорожно-транспортных происшествий и семей жертв;

поощрять, основанные на фактических данных действия по предотвращению и в конечном итоге прекращению дальнейших смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

У дома правительства участники возложили цветы к “мемориалу” памяти жертв аварий.

По данным МВД, за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано порядка пяти с половиной тысяч автомобильных аварий, погибли около 600 человек. По сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось на 29,2%, количество пострадавших на 31%, количество погибших на 15,3%.