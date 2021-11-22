Мелисбек Жунусов / Чыңгыз Капаров / Алмазбек Баатырбеков / Улан Бакасов

Кандидаты от Нарынского избирательного округа №33 Мелисбек Жунусов, Чынгыз Капаров, Алмазбек Баатырбеков и Улан Бакасов были оштрафованы на 7,5 тысяч сомов каждый. Такое решение было принято на заседании ЦИК 21 ноября.

Что произошло?

По информации ЦИК, кандидаты вывесили свои агитационные материалы — баннер, щит и брошюры возле мечети и рядом со школами. В соответствии со статьей 28 закона о выборах проводить агитацию возле религиозных и образовательных учреждений запрещается. Минимальное расстояние между зданием и агитационным продуктом или мероприятием должно быть не менее 100 метров.

Полномочный представитель Баатырбекова Нурсултан Акылбеков признал, что агитационные материалы были размещены возле мечети. При этом Акылбеков отметил, что закон «запрещает агитацию» в этих местах, но их баннеры размещены «в информационных целях».

Что сказали в ЦИК?

Однако член ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что распространение информации о кандидате тоже считается агитацией. Поэтому ЦИК принял решение оштрафовать четырех кандидатов по статье «Нарушение условий агитации».

Кроме этого, на заседании было установлено, что кандидат от партии «Ынтымак» Бакыт Тентишев разместил свои агитационные материалы возле школы села Люксембург Ысык-Атинского района. Этот кандидат также был оштрафован на 7,5 тысяч сомов.

Штраф для брата свата президента

Ранее ЦИК оштрафовал свата президента Садыра Жапарова кандидата от №36 Ак-Суйского избирательного округа Акылбека Түмөнбаева на 7,5 тысяч сомов. Түмөнбаев провел агитационную встречу на территории школы села Тюп Иссык-Кульского района.

Выборы — 2021

Парламентские выборы пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.