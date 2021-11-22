Пресс-служба Первомайского районного суда сообщила, что 19 ноября суд избрал меру пресечения зампрокурору Октябрьского района, задержанного за вмагательство взятки.

По данным суда, зампрокурора заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 17 января 2022 года.

Сотрудники ГКНБ задержали его 17 ноября. По версии следствия, зампрокурора вымогал $5 тысяч у правоохранителей. На видео сотрудники ГКНБ, в качестве доказательства вымогательства, показывают одну из последних моделей iPhone 13 Pro, цена которого начинается от 100 тысяч сомов.

«В результате задержания и обыска добыты вещественные и документальные доказательства о получении работником прокуратуры части суммы в размере более 200 тысяч сомов», — сообщили в ГКНБ.