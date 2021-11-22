Чемпионка UFC Валентина Шевченко 22 ноября встретилась с президентом Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Жапаров поздравил спортсменку с тем, что она в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Это она сделала в сентябре этого года.

Встреча Валентины Шевченко с Садыром Жапаровым. Фото: пресс-служба администрации президента

«Вы своими успехами, неустанным трудом прославляете Кыргызстан и государство в свою очередь обязано уделять пристальное внимание спорту, спортсменам, тренерскому составу и, конечно же, родителям, воспитывающим будущих великих спортсменов. Мы продолжим прилагать все усилия для того, чтобы создавать условия для всех граждан, желающих заниматься спортом», — сказал президент.

Он подарил Шевченко денежный сертификат на сумму в 1 млн сомов. Также Жапаров вручил памятные подарки для ее тренера Павла Федотова и матери Елены Шевченко.

Валентина Шевченко и Садыр Жапаров с сертификатом. Фото: пресс-служба администрации президента

В свою очередь спортсменка подарила Жапарову кепку, футболку, а также бойцовские перчатки, в которых она в шестой раз защитила чемпионский титул.

Шестикратная чемпионка UFC Валентина Шевченко прилетела в Кыргызстан 21 ноября. 22 ноября она выступила на пресс-конференции перед журналистами и встретилась с фанатами.

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