Чемпионка UFC Валентина Шевченко высказалась о ситуации с бойцом этого же промоушена Рафаэлем Физиевым. Ранее кыргызстанец рассказал, что подвергся травле и решил вместе с семьей покинуть Кыргызстан и не выступать под кыргызским флагом.

«Рафаэль — он молодой парень. На него сейчас идёт большая нагрузка, возможно, ищет себя. Выступление в UFC — это очень тяжело. На тебя идёт нагрузка со всех сторон и иногда нервная система просто даёт какие-то сбои. Иногда молодые люди принимают вспыльчивые решения. Я считаю, что комментарий Рафаэля основывался на эмоциональном всплеске […] Я думаю, что он сейчас не жалеет о своих высказываниях […] Родина — она всегда есть родина. Что бы ты не говорил, как бы ты себя не вёл, ты здесь, поэтому я думаю, что он никуда не ушёл и всё будет хорошо», — сказала она на встрече с фанатами 22 ноября.

Валентина Шевченко на встрече с фанатами в ТЦ «АЮ Гранд». Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

Ситуация с Рафаэлем Физиевым

Рафаэль Физиев — известный в Кыргызстане боец смешанных единоборств, который выступает в легком весе в американской спортивной организации UFC.

Рафаэль Физиев.

14 октября он рассказал, что стал объектом травли. Хотя Физиев не стал углубляться в детали того из-за чего именно началась травля в отношении него, но ранее в сети появилось видео выступления экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева. Там он критикует видео в инстаграме Физиева, который посетил мечеть «Имама Али» в городе Эн-Наджаф. Физиев хвалил красоту мечети и рассказывал, что испытал невероятные чувства, посетив ее. Он также сказал, что людям стоит на нее посмотреть.

По мнению Токтомушева, тот факт, что спортсмен посетил мусульманскую шиитскую мечеть (в Кыргызстане придерживаются ислама сунитского толка) и призвал посетить ее других людей, может привести к межрелигиозным разногласиям.

Экс-муфтий заявил, что «неправильно делать такие призывы». После этого в отношении спортсмена началась травля. По его словам, угрозы получала даже его супруга. Физиев расценил это, как угрозы со стороны муфтията — вероятно, из-за фигуры экс-муфтия Токтомушева. Но муфтият отрицает причастность к угрозам или высказыванию Токтомушева.

Объяснение Физиева и его желание покинуть Кыргызстан люди восприняли по-разному. Часть аудитории стала критично высказываться в его адрес, и, по сути, присоединилась к травле, придумывая альтернативные причины его отказа выступать под кыргызским флагом.

Позже он попросил прощения у фанатов за то, что не оправдал ожиданий и поддался эмоциям.

«Порой сказанное на эмоциях, в злости и по своей несдержанности уже не вернешь. Но все же информационная война проведена на высшем уровне, все грамотно перевернули, выдумали про какие-то деньги, какой-то подкуп другой страной, что я хочу получить убежище в Америке и многое другое и сделали меня врагом!» — сказал он.