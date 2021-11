В нескольких районах Оша ежедневно на два часа отключают отопление, которое обеспечивается при помощи электричества. В муниципальном предприятии «Теплоснабжение» уточнили, что отопление выключают уже неделю с 6:00 до 7:00 утра и с 18:00 до 19:00 вечера. Отмечается, что ОшРЭС вынужден прибегнуть к таким мерам из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище. В предприятии заверили, что при этом отключения электричества не будет. «Мы выключаем котельную на два часа, чтобы сэкономить количество потребляемой электроэнергии. Это означает, что батареи не будут греть всего час утром и час вечером. При этом никаких отключений электричества не будет», — пояснили в «Теплоснабжении». Где именно в Оше отключают отопление: микрорайон «Курманджан Датка» (юго-восток), работающий на электрическом топливе;

микрорайон «Амир-Тимур» — ЮВР-1, улица Шакирова;

микрорайон «Черемушки» (Сулайман-Тоо) — 126-й и 119-й кварталы;

поселение Кулатов — Кулатов-1, Кулатов-3, Подгорная (Кокум-Бий), Жийделик, Авиагородок;

микрорайон «Анар» — Керме-Тоо, Толойкон;

микрорайон «Достукский» — 195-й квартал. В предприятии отметили, что за часы отключения будет произведен перерасчет. Энергокризис в Кыргызстане Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды. Глава Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев пообещал, что «плановых отключений электричества не будет, кроме аварийных отключений от перегрузок потребления». Так, по его словам, на 3 ноября объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11,9 млрд кубометров, что на 2,8 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из-за нехватки воды власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период.

