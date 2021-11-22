Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оштрафовала кандидата в депутата от партии «Азаттык» Медетхана Шеримкулова на 7,5 тысяч сомов.

Медетхан Шеримкулов. Фото: Фейсбук страница кандидата.

Такое решение члены ЦИК приняли на заседании 21 ноября. По данным комиссии, Шеримкулов в своем агитационном ролике использовал фото российской политической деятельницы Валентины Матвиенко. Она известна в России как глава Совета Федерации и состоит в правящей партии «Единая Россия».

«Рабочая группа, ознакомившись с материалами дела и выслушав стороны отмечает, что, согласно конституционному закону “О выборах” при проведении предвыборной агитации не допускается проведение публичных мероприятий с государственными и политическими деятелями других стран, а также использование фото и видео», — заявила представительница рабочей группы.

По итогам голосования члены ЦИК приняли решение вынести Шеримкулову штраф в размере 7,5 тысяч сомов.

Медетхан Шеримкулов значится под номером 2 в партии «Азаттык». Согласно информации партии, 82-летний Шеримкулов работает профессором в Кыргызском национальном университете им. Баласагына.

До этого Шеримкулов был спикером Верховного Совета Киргизской ССР в 1190-1991 годах, потом — спикером в Жогорку Кенеше независимого Кыргызстана до 1993 года, затем был послом Кыргызстана в Турции и Иране.

Читать еще: Отец крестника Матраимова и сторонница Жапарова. Кто вошел в топ-5 партии «Азаттык»

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.