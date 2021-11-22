Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект по государственному регулированию цен на топливо марки Аи-80 и Аи-92, а также на дизель.

В справке-обосновании к проекту говорится, что госрегулирование хотят ввести «для сдерживания темпов роста цен на топливо в период чрезвычайной ситуации в Кыргызстане».

В министерстве отмечают, что такие меры хотят ввести из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Временное госрегулирование планируют ввести на 90 дней.

Также по данным министерства, рост цен с октября по ноябрь 2021 года на бензин марки Аи-80 составил 0,9 сомов, а на бензин марки АИ-92 — 0,8 сомов, дизельное топливо подорожало на 1,9 сомов. Вместе с этим, в целом, с начала года цены на бензин Аи-80 повысились на 23,5 сомов, на Аи-92 на 22,4 сома, а на дизель на 17,7 сомов.

С осени 2021 года в Кыргызстане наблюдается проблема с ростом цен на топливном рынке. Кроме этого ряд СМИ уже сообщали, что в стране назревает топливный кризис, а некоторые заправки уже перестают продавать топливо.

Информацию о дефиците топлива сразу же опровергли в Госантимонополии. Однако в ведомстве не отрицают, что рост цен на топливо продолжается.

Власти и нефтетрейдеры сходятся в прогнозах по росту цен на топливо. В Госантимонополии уже отметили, что основная причина роста цен на топливо в Кыргызстане — рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

«Отпускные цены российских заводов растут с начала 2021 года, по информации ассоциации нефтетрейдеров отпускные российских НПЗ с начала года выросли на 130% по бензиновой группе и на 70% по дизельному топливу», — отметили в агентстве.