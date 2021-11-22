Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Отмечается, что они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 727 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 51 человека.

Бишкек — 29;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 2;

Таласская область — 2;

Чуйская область — 1;

Баткенская область — 7.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 884 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 22 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 483 пациента. Еще 641 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 57 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 177 499 человек.