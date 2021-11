Пресс-служба Министерства экономики 19 ноября сообщила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на ближайшие пять лет запланировал поддержку женского предпринимательства через кредитование. По словам главы минэкономики Данияра Амангельдиева, в планах ЕБРР — предоставить Кыргызстану $12 млн для последующего кредитования компаний, которыми управляют женщины. Кроме этого еще более $1 млн банк предоставит предпринимательницам для доступа к менторингу от местных консультантов и международных экспертов для развития бизнеса. Поддержка женского предпринимательства будет идти по проекту развития женского предпринимательства в Кыргызстане на 2022-2026 годы. Что это за проект? Минэкономики в июне 2021 года вынесло этот проект на общественное обсуждение. Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызстане с помощью доноров была рассчитана на 2021-2025 годы, но в итоговом варианте сроки ее реализации сдвинулись на время с 2022 по 2026 годы. Согласно проекту, программа должна помочь женщинам решить ряд проблем при открытии бизнеса, развить бизнес-структуру в Кыргызстане. Кроме того, указывалось, что благодаря программе предпринимательницы смогут выйти из неформального сектора экономики. И получить более обширный доступ к соцобеспечению и услугам здравоохранения. Помогать в финансировании женского предпринимательства все это время Кыргызстану должен был ЕБРР.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!