Управлением внутренних дел Ноокатского района Ошской области задержан мужчина, вымогавший 200 тысяч сомов у частного предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По информации милиции, 39-летний подозреваемый был судим несколько раз. Он выяснил, что потерпевший «отправил за границу большое количество товара», и угрозами вымогал деньги.

Милиция Нооката задержала подозреваемого 18 ноября. Во время задержания у него было обнаружено 22 тысячи сомов. Правоохранительные органы начали досудебное производство по статье «Вымогательство». Подозреваемого водворили в ИВС.

8 октября текущего года ГКНБ задержал члена ОПГ по кличке «Малик» в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Он подозревается в вымогательстве 80 тысяч сомов, золотых украшений и мобильного телефона у бизнесмена.