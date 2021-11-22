Президент Садыр Жапаров 22 ноября встретился встретился с жителями жилого массива «Ак-Ордо-3» в Сокулукском районе Чуйской области.

На встрече жители новостройки озвучили ряд проблем, в том числе узаконивание своих земельных участков и присоединения «Ак-Ордо-3» к Бишкеку.

В ответ президент дал поручение местным чиновникам решить проблему с участками до 1 апреля.

«13 тысяч семей, которые здесь проживают, должны на руки получить техпаспорт и “красную книгу” до 1 апреля. Иначе будете привлечены к ответственности […] Это [узаконивание] касается только тех участков, где уже построены дома. По участкам, где еще нет строительства [домов], надо разобраться», — сказал Жапаров.

Жапаров также заявил, что до мая в этом жилмассиве не должно остаться домов без правоустанавливающих документов и техпаспортов.

«В противном случае руководители соответствующих госорганов будут не только освобождены от должностей, но будут привлечены к ответственности за халатность при исполнении обязанностей», — пригрозил Жапаров.

В сообщении пресс-службы администрации президента говорится, что в 2007 году Ново-Павловский айыл окмоту трансформировал участок в 41 га, который разделили между нуждающимися в земле.

Жители новостроек на встрече с Садыром Жапаровым. Фото: пресс-служба администрации президента

«Однако сейчас недобросовестные лица пытаются через судебные тяжбы аннулировать “красные книги” нескольких сотен человек, под предлогом, что никакого постановления о трансформации не принималось. Эти же лица сейчас перепродают уже обустроенные участки другим нуждающимся, что порождает многочисленные конфликты», — пояснили в пресс-службе.

Президент отметил, что вопрос присоединения жилмассива к столице будет решаться после получения жителями всех документов.

Кроме этого, жители новостроек озвучили и другие проблемы – отсутствие соцобъектов и общественного транспорта. На это президент ответил, что скопившиеся за 15 лет проблемы будут решены в течение 1-2 лет и попросил потерпеть.

Узаконивание земельных участков

15 ноября Садыр Жапаров дал поручение начать трансформацию земель близ ТЭЦ-2 в Бишкеке и узаконить их, выдав жителям «красные книги». По словам Жапарова, в течение недели выйдет постановление кабмина, а энергетики «завершат все остальные процедуры» по этому вопросу.

Кроме того, президент поручил решить вопрос о включении жилмассива близ ТЭЦ-2 в состав Бишкека

18 ноября к Дому правительства вышли жители жилмассива «Жер-Ынтымак», которые тоже потребовали узаконить их земельные участки. Собравшиеся тогда рассказали, что они в течение 15 лет не могут получить «красные книги» на свои земли, так как участок, где расположен жилмассив, официально является санитарно-защитной зоной.

Митинг жителей жилмассива «Жер-Ынтымак». Фото: пресс-служба администрации президента

Жапаров в ответ пообещал отправить туда специалистов и после их заключения принять решение. По его словам, вопрос с трансформацией земель решается поэтапно и на это нужно время.

Жапаров тогда сказал, что во всех регионах поэтапно решаются вопросы, связанные с узаконением жилья и участков граждан, но отметил, что «митинги не помогут ускорить или окончательно решить подобные вопросы».

По данным «Азаттыка», в Кыргызстане около 13 тысяч га земель значатся как «сельскохозяйственные», хотя на самом деле они застроены домами и там живут люди.

Большинство новостроек вокруг Бишкека возникли после революции 2005 года в результате стихийного захвата земель. По данным аналитического портала cabar.asia, за последние 30 лет вокруг столицы стихийно возникло около 50 новостроек. При этом, зачастую в таких жилмассивах нет соцобъектов, а местные власти сталкиваются с трудностями в решении этих проблем из-за того, что на участки нет соответствующих документов.