Центральная избирательная комиссия оштрафовала кандидата от Төлөйкөнского избирательного округа №8 Шайлообека Атазова, кандидата от партии «Азаттык» Төлөнбая Нурбаева и лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова на 7,5 тысяч сомов каждого. Установлено, что они во время агитации применяли религиозную тематику. В статье 28 закона о выборах говорится, что ссылка на религиозные темы во время предвыборной гонки запрещена. Темирлан Султанбеков / Шайлообек Атазов / Толонбай Нурбаев Атазов с Нурбаевым и запрет на платки Атазов и Нурбаев во время встречи с жителями Оша обсуждали проблему ношения платка среди учениц. Кандидат Атазов сказал, что «они привлекут к ответственности директоров, которые против ношения платка, и научат их [соблюдатъ] законы». По словам Нурбаева, ношение платка — это божественное повеление, и никто не может ему противостоять. Присутствующий на заседании представитель партии «Азаттык» в оправдание Нурбаева сказал, что Нурбаев говорил «о свободе вероисповедания». Султанбеков и фонд «Ыйман» Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков был оштрафован за сказанные слова на круглом столе, который прошел в ГТРК 19 ноября. Султанбеков не смог принять участие на заседании, так как еще не достиг 25-летнего возраста. На круглом столе Султанбеков пообещал, что, если социал-демократы пройдут в парламент, фонд «Ыйман», созданный при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, возобновит свою работу. Этот фонд в 2015-2019 годы занимался повышением квалификации и выдачей стипендий имамам, которые имели отношение к муфтияту Кыргызстана. Султанбеков подчеркнул, что при Атамбаеве имамы не финансировались из-за границы. Однако вышеуказанный фонд работал за счет грантов из Турции. Первый директор фонда «Ыйман» — бывший министр культуры Нуржигит Кадырбеков. В парламентских выборах 28 ноября он будет участвовать в составе партии «Ыйман Нуру». От нее же он баллотировался на выборы-2020 в октябре, итоги которых были отменены. Представитель партии «Социал-демократы» Бакыт Абдыкеримов присутствующий вместо Султанбекова на заседании, сказал, что этот факт не имеет никакого отношения к предвыборной кампании. По его словам, Султанбеков, отвечая на вопросы об Афганистане, рассказал о фонде «Ыйман», а не специально для хода агитации. Но Центральная избирательная комиссия признала виновными и Шайлообека Атазова, и Төлөнбая Нурбаева, и Темирлана Султанбекова в том, что они нарушили статью «Нарушение условий агитации». Ранее президент Садыр Жапаров призвал кандидатов и партии не использовать религиозные лозунги во время избирательной кампании. Читать по теме: Кандидаты в депутаты в Оше использовали религию в агитации. Это запрещено законом — их проверит МВД Ковер и Мадумаров. За что ЦИК оштрафовала кандидата от партии «Бутун Кыргызстан»

