Президент Садыр Жапаров 22 ноября встретился с жителями нескольких новостроек Сокулукского района Чуйской области. На встрече он вновь заявил о саботаже в ситуации с углём и сказал, что у него «много врагов не только во власти, но даже среди народа». «Например, с углём целый месяц просили снизить цены. Говорили, достаточно с одной машины чистой прибыли в 10-15 тысяч сомов, но нет, им [водителям] надо $1 тысячу [прибыли]. От безысходности правительство взяло все в свои руки, цены снизили до 3 тысяч сомов, теперь те остались без работы», — заявил он. Президент вновь напомнил, что добыча угля в этом году началась с опозданием. По его словам, в госпредприятии «Кыргызскомур» за лето сменилось два главы, был саботаж и кто-то «намеренно вставлял палки в колёса». «[Поэтому добычу угля] начали позже в один-полтора месяца, и то, мы взяли в свои руки [ситуацию] и ввели всю технику МЧС. Даже тогда был саботаж, была неразбериха и мы решили ввести туда 12 вооруженных сотрудников [“Альфа”], […] чтобы они навели порядок. Вот, сейчас добыча идёт. Проблем не будет. Даст бог, постепенно всё выпрямляем [ситуацию]. Саботажа много», — сказал Жапаров. Ситуация с углём и энергокризис О саботаже в «Кыргызскомуре» Жапаров заявляет не впервый раз. Ранее он уже говорил, что именно из-за коррупции и саботажа в госпредприятии добыча угля на месторождении Кара-Кече началась с опозданием. «Кыргызкомур» занимается добычей угля на карьере Кара-Кече в Нарынской области. По данным «Азаттык», половина используемого в Кыргызстане угля добывается на этом месторождении. Угольный разрез Кара-Кече, 2018 год. Фото: ИА 24.kg Из-за энергокризиса, с которым Кыргызстан столкнулся в этом году, энергетики стали призывать население беречь электроэнергию и по возможности отапливать свои дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Твёрдое топливо доступнее газа, и им отапливают свои дома гораздо чаще. Однако, цена на уголь в этом году выросла и продолжает расти, несмотря на то, что ещё 12 октября кабмин ввёл временное госрегулирование цен на твёрдое топливо. Ранее Нацстатком сообщил, что цены на уголь в Кыргызстане с октября выросли еще на 10%. По их данным на 18 ноября, стоимость угля в среднем по стране составляет 5 706 сомов за тонну. Самый дорогой уголь продают в Ноокате, Баткене и Исфане. Там одна тонна угля обходится в сумму от 9 до 10 тысяч сомов. Уголь по 3 тысячи 15 ноября президент заявил, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». Он тогда сказал, что начнется продажа угля с месторождения Кара-Кече по 3 тысячи сомов. На следующий день в Бишкеке открылась точка, где уголь стали продавать по сниженной цене — одна тонна за 3 тысячи сомов. Сейчас так уголь продают по адресам: Мурманская, 1б/1 и проспект Ден Сяопина, 306/2а. В «Кыргызкомуре» сообщили, что «из-за высокого спроса» у населения откроют дополнительные точки продаж угля по цене 3 тысячи сомов за тонну. Однако, водители грузовиков, которые перевозят уголь с месторождения Кара-Кече, выступили против занижения цен на уголь. По их словам, такая цена не покроет их расходы даже на колеса и топливо. Глава «Кыргызкомура» Мирлан Жакыпов в интервью «Азаттыку» заявил, что причиной роста цен на уголь в Кыргызстане в этом году являются действия посредников. Он считает, что цена в 3 тысячи сомов вполне приемлемая, а «себестоимость тонны угля не превышает 2 500 сомов». «Начальная цена угля из Кара-Кече 1 330 сомов за тонну. Водители не покупают шины после каждого рейса и не меняют моторы. Они привыкли зарабатывать по 80 тысяч сомов, поэтому они выступают против этого лимита», — заявила пресс-секретарь госпредприятия Жийде Зоотпекова. Она добавила, что цену в 3 тысячи сомов «установили не только на завтра и послезавтра», а в власти «планируют удерживать его до конца декабря».

