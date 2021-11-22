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Вакцинация в Кыргызстане идет уже 8 месяцев и доступна во всех регионах страны. Кыргызстанцам на выбор предлагают целых шесть видов вакцин от коронавируса: двухкомпонентные «AstraZeneca», «Sinopharm», «QazVac», «Pfizer», «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт», который завезли недавно, в ноябре.
На сегодняшний день полную вакцинацию прошли уже более 800 тысяч человек — это 12% от общего числа населения Кыргызстана.
Разнообразие вакцин, доступных в стране, позволяет кыргызстанцам наконец выезжать за границу, путешествовать, совершать деловые и семейные поездки во многие страны мира, которые постепенно открываются после локдаунов и ограничений.
Рассказываем, с какой вакциной и куда можно отправиться кыргызстанцам в ноябре-декабре 2021 года.
Ближнее зарубежье
Постсоветские страны — одни из самых доступных и открытых для путешествующих кыргызстанцев. В большинство из них, кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Туркменистана, виза не нужна — туда можно поехать с ковид-сертификатом либо отрицательным ПЦР-тестом.
Сейчас с сертификатами о вакцинации препаратами «Sinopharm», «Спутник V», «AstraZeneca» или «Pfizer» можно поехать в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Таджикистан или Узбекистан и проникнуться богатой историей этих стран.
Требованиями для въезда немного отличается Украина — пока что она не признает российский препарат «Спутник V».
А Россия до сих пор не признает ни один сертификат о прохождении вакцинации любым из препаратов, в том числе и «Спутником V». Для въезда есть только одно необходимое правило — иметь свежий отрицательный ПЦР-тест, загруженный в приложение «Путешествую без COVID-19».
Подробнее: Вакцина, ПЦР и QR-коды. Что нужно, чтобы полететь в Россию?
Также в Кыргызстане доступна казахская вакцина «QazVac». Но пока что с сертификатом о вакцинации этим препаратом можно отправиться только в Казахстан.
К сожалению, пандемия создает барьеры даже для безвизового режима. Например, сейчас кыргызстанцы не могут полететь в Азербайджан, даже если были вакцинированы. В октябре МИД Кыргызстана и Азербайджана обсудили признания ковид-сертификатов и открытие границ между странами, однако ограничения пока продолжают действовать.
Вряд ли получится поехать и в Туркменистан — границы закрыты, а для въезда необходимы серьезные основания.
Если вы хотите поехать в Эстонию, Латвию или Литву и попасть на берега Балтийского моря — нужно получить визу, ведь сейчас эти страны входят в Шенгенскую зону.
С 1 ноября посольство Швейцарии возобновило выдачу виз в Латвию и Эстонию, а въехать в Литву можно через другие страны, например, через Германию или Швейцарию.
Если вам одобрят визу, отправиться в эти страны можно будет с сертификатом о вакцинации препаратами «AstraZeneca» или «Pfizer».
Предварительно нужно проверить сайты Минздрава или Министерства иностранных дел Латвии, Литвы или Эстонии, чтобы узнать о дополнительных правилах — например, нужно ли заполнять онлайн-форму о прибытии.
Европа
Сейчас получить Шенгенскую визу для въезда в Европу можно в двух местах — в посольстве Германии и в посольстве Швейцарии в Бишкеке. Заявки принимаются с июня этого года.
Чтобы получить шенгенскую визу через немецкое посольство, нужно выбрать тип визы (туристическая, гостевая и др.), собрать документы, заполнить анкету и записаться на прием. Также нужно не забыть оплатить консульский сбор. Похожие условия и у посольства Швейцарии.
В посольстве Германии пока нельзя получить визу в Грецию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Швецию и Норвегию, как было раньше. Основной страной нужно выбрать Германию, через которую можно продолжить путешествие в другие открытые европейские страны.
Из доступных у нас вакцин, Германия признает только «AstraZeneca» и «Pfizer».
Зато посольство Швейцарии вновь выдает визы не только в свою страну, но и в Лихтенштейн, Эстонию, Финляндию, Францию, Латвию, Словению и Словакию.
Кстати, полететь в Швейцарию можно и с «Sinopharm» — самой часто используемой вакциной среди кыргызстанцев.
В целом, если вы уже получили обе дозы вакцины и шенгенскую визу, большинство европейских стран открыты для поездок.
Также открыты и некоторые страны, не входящие в шенгенскую зону, но находящиеся в европейской части. Например, Сербия и Турция.
Для поездки в Сербию кыргызстанцам не нужна виза — действует безвизовый режим 90 дней. Однако пока Сербия не признает кыргызские сертификаты о вакцинации. Поэтому въехать можно только со свежим отрицательным ПЦР-тестом.
Зато отправиться в Турцию можно с паспортом любой из доступных в Кыргызстане вакцин, кроме «QazVac», либо со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Виза в Турцию кыргызстанцам также не нужна.
Главное, в течение трех суток до поездки, не забыть получить специальный HES-код — для этого нужно заполнить форму на сайте турецкого Минздрава. С помощью этого кода можно безопасно и свободно передвигаться по Турции во время пандемии.
Куда ещё можно?
Соединенные Штаты Америки
До недавнего времени границы США были закрыты, но с 8 ноября там действуют новые правила въезда для иностранцев — в страну можно попасть только если вы вакцинированы.
Поэтому если вы, например, хотите полететь в Нью-Йорк и прогуляться по Манхэттену, необходимо иметь на руках сертификат о вакцинации «AstraZeneca», «Sinopharm» или «Pfizer», а также отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее трех дней до вылета.
Кыргызстанцы могут подать заявку на визу в Американском посольстве в Бишкеке.
Ближний и Средний Восток
Кыргызстанцы могут отправиться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при некоторых условиях. Для начала нужна виза — получить ее можно у туроператоров либо самостоятельно.
В технологичный Дубай из нашей страны можно полететь только по отрицательному ПЦР-тесту. Также придется сдать ещё один тест по прибытии и ждать в отеле, пока не придет его результат. Ещё одно обязательное требование — установка специального приложения «COVID19 — DXB Smart».
Вакцинированные путешественники могут отправиться и в Абу-Даби, столицу ОАЭ. Из доступных в Кыргызстане препаратов, там принимают «AstraZeneca», «Sinopharm», «Pfizer» и «Спутник V». С сертификатом о вакцинации, вы будете освобождены от 10-дневного карантина.
Однако для въезда все равно необходим отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, желающим полететь в Абу-Даби нужно установить несколько местных приложений на свой смартфон, а также сдать ПЦР-тест по прилету.
Освобождают от карантина и в Саудовской Аравии, если на руках есть сертификат о вакцинации препаратами «AstraZeneca», «Sinopharm» или «Pfizer». Для пересечения границы, кыргызстанцам также необходимо взять с собой свежий негативный ПЦР-тест, заполнить онлайн-форму и загрузить приложение «Tawakkalna». Ещё власти Саудовской Аравии требуют наличие медицинской страховки для всех приезжих.
Курортные направления
С визой, вакциной (кроме «QazVac») или со свежим отрицательным ПЦР-тестом вам рады и в Египте — стране с богатой историей.
Ещё проще поехать на тропические Сейшельские острова — там не будут проверять ваш сертификат о вакцинации, а визу можно оформить онлайн. Чтобы насладиться океаном и пейзажами нужно иметь на руках только отрицательный ПЦР-тест.
Вакцинированные кыргызстанцы также могут посетить индонезийские пляжи Бали. Там принимают иностранцев с «AstraZeneca», «Sinopharm», «Pfizer» и «Спутник V».
Чтобы добраться до курортных отелей, сначала придется прилететь в Джакарту — столицу Индонезии, провести там несколько дней в карантине и сдать ПЦР-тест. Также нужно купить медицинскую страховку и зарегистрироваться в местном приложении.
Раньше между Индонезией и Кыргызстаном действовал безвизовый режим, но из-за пандемии нужна виза — ее можно сделать онлайн.
Автор: Алексей Журавлев
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