Вакцинация в Кыргызстане идет уже 8 месяцев и доступна во всех регионах страны. Кыргызстанцам на выбор предлагают целых шесть видов вакцин от коронавируса: двухкомпонентные «AstraZeneca», «Sinopharm», «QazVac», «Pfizer», «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт», который завезли недавно, в ноябре.

На сегодняшний день полную вакцинацию прошли уже более 800 тысяч человек — это 12% от общего числа населения Кыргызстана.

Разнообразие вакцин, доступных в стране, позволяет кыргызстанцам наконец выезжать за границу, путешествовать, совершать деловые и семейные поездки во многие страны мира, которые постепенно открываются после локдаунов и ограничений.

Рассказываем, с какой вакциной и куда можно отправиться кыргызстанцам в ноябре-декабре 2021 года.

Ближнее зарубежье

Постсоветские страны — одни из самых доступных и открытых для путешествующих кыргызстанцев. В большинство из них, кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Туркменистана, виза не нужна — туда можно поехать с ковид-сертификатом либо отрицательным ПЦР-тестом.

Сейчас с сертификатами о вакцинации препаратами «Sinopharm», «Спутник V», «AstraZeneca» или «Pfizer» можно поехать в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Таджикистан или Узбекистан и проникнуться богатой историей этих стран.

Требованиями для въезда немного отличается Украина — пока что она не признает российский препарат «Спутник V».

А Россия до сих пор не признает ни один сертификат о прохождении вакцинации любым из препаратов, в том числе и «Спутником V». Для въезда есть только одно необходимое правило — иметь свежий отрицательный ПЦР-тест, загруженный в приложение «Путешествую без COVID-19».

Подробнее: Вакцина, ПЦР и QR-коды. Что нужно, чтобы полететь в Россию?

Также в Кыргызстане доступна казахская вакцина «QazVac». Но пока что с сертификатом о вакцинации этим препаратом можно отправиться только в Казахстан.

К сожалению, пандемия создает барьеры даже для безвизового режима. Например, сейчас кыргызстанцы не могут полететь в Азербайджан, даже если были вакцинированы. В октябре МИД Кыргызстана и Азербайджана обсудили признания ковид-сертификатов и открытие границ между странами, однако ограничения пока продолжают действовать.

Вряд ли получится поехать и в Туркменистан — границы закрыты, а для въезда необходимы серьезные основания.

Если вы хотите поехать в Эстонию, Латвию или Литву и попасть на берега Балтийского моря — нужно получить визу, ведь сейчас эти страны входят в Шенгенскую зону.

С 1 ноября посольство Швейцарии возобновило выдачу виз в Латвию и Эстонию, а въехать в Литву можно через другие страны, например, через Германию или Швейцарию.

Если вам одобрят визу, отправиться в эти страны можно будет с сертификатом о вакцинации препаратами «AstraZeneca» или «Pfizer».

Предварительно нужно проверить сайты Минздрава или Министерства иностранных дел Латвии, Литвы или Эстонии, чтобы узнать о дополнительных правилах — например, нужно ли заполнять онлайн-форму о прибытии.

Европа

Сейчас получить Шенгенскую визу для въезда в Европу можно в двух местах — в посольстве Германии и в посольстве Швейцарии в Бишкеке. Заявки принимаются с июня этого года.

Чтобы получить шенгенскую визу через немецкое посольство, нужно выбрать тип визы (туристическая, гостевая и др.), собрать документы, заполнить анкету и записаться на прием. Также нужно не забыть оплатить консульский сбор. Похожие условия и у посольства Швейцарии.

В посольстве Германии пока нельзя получить визу в Грецию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Швецию и Норвегию, как было раньше. Основной страной нужно выбрать Германию, через которую можно продолжить путешествие в другие открытые европейские страны.

Из доступных у нас вакцин, Германия признает только «AstraZeneca» и «Pfizer».

Зато посольство Швейцарии вновь выдает визы не только в свою страну, но и в Лихтенштейн, Эстонию, Финляндию, Францию, Латвию, Словению и Словакию.

Кстати, полететь в Швейцарию можно и с «Sinopharm» — самой часто используемой вакциной среди кыргызстанцев.

В целом, если вы уже получили обе дозы вакцины и шенгенскую визу, большинство европейских стран открыты для поездок.