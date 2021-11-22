В Бишкеке прошла свадьба сына экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Его брат депутат Искендер Матраимов подтвердил эту информацию Vesti.kg.

Слева Искендер Матраимов, посередине Райымбек Матраимов.

По его словам, племянник женился «на девушке из обычной семьи, а не из семьи политиков». Он отметил, что на свадьбу были приглашены лишь родственники и близкие семьи.

«Невестка не из семьи политиков или чиновников, а из обычной. Я не могу сказать, на ком мой брат женил сына. Можно сколько угодно трогать нас, но не нужно вмешивать в политику наши семьи и детей. Свадьба прошла хорошо, больше я ничего сказать не могу», — заявил депутат.

При этом ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что сын Райымбека Матраимова Бакай женился на дочери уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Кылыч Саркарбаев, связанный с кланом Матраимовых и Бакай Матраимов в 2016 году. Фото их соцсетей.

По их данным, торжество провели 20 ноября в отеле Sheraton. Однако гостям запретили вести фото и видеосъемку. Вся информация о свадьбе держалась в строгой тайне.

В СМИ также отметили, что на мероприятии присутствовали ряд кыргызских политиков, бывших и нынешних таможенников.

Семья Матраимовых и Абдукадыр обрела известность после ряда громких журналистских расследований о коррупции на таможне. «Клооп», радио «Азаттык» и OCCRP раскрыли схемы контрабанды товаров из Китая, которую организовал клан Хабибулы Абдукадыра через свою подпольную империю грузоперевозок.

Империя стала возможной благодаря коррупции на кыргызской таможне, в которую были вовлечены десятки чиновников и миллионы долларов США.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

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