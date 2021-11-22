В Бишкеке прошла свадьба сына экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Его брат депутат Искендер Матраимов подтвердил эту информацию Vesti.kg.
По его словам, племянник женился «на девушке из обычной семьи, а не из семьи политиков». Он отметил, что на свадьбу были приглашены лишь родственники и близкие семьи.
«Невестка не из семьи политиков или чиновников, а из обычной. Я не могу сказать, на ком мой брат женил сына. Можно сколько угодно трогать нас, но не нужно вмешивать в политику наши семьи и детей. Свадьба прошла хорошо, больше я ничего сказать не могу», — заявил депутат.
При этом ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что сын Райымбека Матраимова Бакай женился на дочери уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.
По их данным, торжество провели 20 ноября в отеле Sheraton. Однако гостям запретили вести фото и видеосъемку. Вся информация о свадьбе держалась в строгой тайне.
В СМИ также отметили, что на мероприятии присутствовали ряд кыргызских политиков, бывших и нынешних таможенников.
Семья Матраимовых и Абдукадыр обрела известность после ряда громких журналистских расследований о коррупции на таможне. «Клооп», радио «Азаттык» и OCCRP раскрыли схемы контрабанды товаров из Китая, которую организовал клан Хабибулы Абдукадыра через свою подпольную империю грузоперевозок.
Империя стала возможной благодаря коррупции на кыргызской таможне, в которую были вовлечены десятки чиновников и миллионы долларов США.
В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.
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