Дополнительную или третью дозу вакцины могут получить несколько категорий граждан:

с умеренным и тяжелым иммунодефицитом;

в возрасте 60 лет и старше, получившие ранее Sinopharm, Sinovac и другие инактивированные вакцины;

медработники, имеющие очень высокий риск инфицирования и передачи коронавирусной инфекции;

переболевшие CОVID-19, в том числе ранее вакцинированные.

Первые три категории граждан могут получить третью дозу не раньше, чем через 6 месяцев после получения первичной серии вакцинации.

«Для переболевших COVID-19 — не менее чем через 1 месяц после выздоровления», — добавили в минздраве.

Вакцинация.

По словам Ишенапысовой, если человек привит, но не знает, переболел COVID-19 или нет, то он сможет получить третью дозу через не менее 6 месяцев.

«Это на желание и на добровольной основе […] Но там ещё [в приказе] мы не всем предлагаем, пока приоритетная группа полностью не покроется», — сказала она.

16 ноября минздрав сообщил, что с 17 ноября дополнительную вакцину можно получить во всех временных пунктах вакцинации в Бишкеке. В ведомстве тогда говорили, что в остальных регионах третью вакцину смогут получить в течение недели.

Так нужно ли делать ревакцинацию?

На вопрос нужна ли ревакцинация всем — однозначного ответа ещё нет.

Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует дополнительную вакцину делать лишь нескольким категориям людей.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Фото: Википедия

ВОЗ в начале октября рекомендовала вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям с умеренно или сильно ослабленным иммунитетом, поскольку они подвержены высокому риску тяжелого заболевания, и в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно.

Также организация рекомендовала людям старше 60 лет, привитым китайскими вакцинами от Sinovac и Sinopharm, получить третью дозу через один-три месяца после вакцинации.

«По некоторым публикациям мы видим, что вакцинный иммунитет сохраняется до года. Если вы не относитесь к категории 65+ и не страдаете иммунодефицитами, для вас нет необходимости ревакцинироваться», — рассказала вирусолог Асель Мусабекова в интервью Vlast.kz.

По её словам, с точки зрения эффективности вакцин, точно не стоит ревакцинироваться в течение первых трех и даже шести месяцев.

«Для того, чтобы ревакцинация стала эффективной, нужно, чтобы прошло определенное количество времени, чтобы у вас не было активного иммунного ответа, который сразу готов съесть этот антиген. 6 месяцев — минимальный срок», — отметила Мусабекова.

А перед ревакцинацией надо делать тест на антитела?

Если коротко, нет — это не обязательно. По словам Ишенапысовой, если человек хочет сдать тест на антитела, он может это сделать, но перед получением третьей дозы это не обязательно.

Кроме того, по словам специалистов, нет определенного значения, которое вам скажет, что вы защищены или нет.

Фото: КНИА «Кабар»

Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие, как ожидали власти.

Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа.

По данным Республиканского штаба, на 22 ноября первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 71 тысячи человек — более 31,5% от целевой группы, а полностью второй дозой привились более 851 тысячи кыргызстанцев — свыше 25%.

В ВОЗ призывают вакцинировать во всех странах к концу года 40% населения, и к середине 2022 года 70%.

В организации рекомендуют ставить в приоритет вакцинацию пожилых людей, медработников и групп высокого риска всех возрастов, за которыми следуют взрослые, а затем подростки.

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Фото на заглавной: КНИА «Кабар».