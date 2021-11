В Москве полиция задержала сторонников партии «Бутун Кыргызстан», устроивших 18 ноября марш и автопробег с символикой партии и флагами Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана. Полиция задержала 14 человек. Организатора акции Эмиля Бекиева арестовали на 15 суток за несанкционированный митинг и нарушение общественного порядка. Также семерых участников акции арестовали на 10 суток. Еще семь человек оштрафованы на 20 тысяч рублей. Список всех задержанных опубликовала пресс-служба МВД. Автопробег партии «Бутун Кыргызстан» в Санкт-Петербурге. Скриншот видео Эмиля Бекиева По информации российских правоохранителей, жители столицы пожаловались на то, что они нарушают общественный порядок и движение транспортных средств на проезжей части. По их данным, уроженцы Кыргызстана организовали автомобильный и пеший марш с атрибутикой партии и выкрикивали политические лозунги, чтобы поддержать кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан». Согласно данным МВД, Бекиев и еще три участника являются гражданами России. Остальные — кыргызстанцы. Кроме этого у троих задержанных выявили нарушение миграционного законодательства. В их отношении также составлены административные материалы. Ранее Бекиев опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором был показан агитационный автопробег в Санкт-Петербурге. Ролик был профинансирован партией «Бутун Кыргызстан». «Бутун Кыргызстан» В ноябре ЦИК оштрафовал кандидата от партии «Бутун Кыргызстан» Сагынбека Кудаярова на 7,5 тысяч сом. Он подарил ковер с изображением покойного религиозного деятеля Чубака Джалилова, лидеру партии Адахану Мадумарову на мероприятии партии «Бутун Кыргызстан» в городе Исфана Баткенской области. В ЦИК отметили, что такие действия противоречат статье 28 закона о выборах. Так как использование религиозной тематики в агитационных материалах недопустимо. Парламентские выборы назначены на 28 ноября 2021 года. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам.

