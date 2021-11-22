Мигранты в России. Фото: «Такие дела»

С 29 декабря трудовые мигранты в России будут обязаны предоставлять медицинские справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции в миграционное подразделение МВД. Об этом сообщило российское издание ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

Отмечается, что документы нужно будет предоставить в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных.

Справки детей и недееспособных граждан может представить в органы один из его родителей, опекунов или попечителей. Их можно передать в бумажном или электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Этот приказ относится ко всем иностранным гражданам, которые приехали в Россию на срок более 90 дней.

Еще в июле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации безвизовых иностранных граждан в России.

*Дактилоскопическая регистрация — сдача отпечатков пальцев.

Согласно закону, безвизовые иностранцы теперь должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосмотр в обязательном порядке в течение 90 календарных дней со дня въезда. Им будет выдаваться соответствующий документ.

А трудовые мигранты должны будут пройти все эти процедуры в течение 30 дней. Они будут обязаны подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

При этом, если у них выявят наркоманию или ВИЧ-инфекцию, то «будет приниматься решение о нежелательности их пребывания на территории России». Несоблюдение этого закона грозит сокращением срока пребывания иностранцев в России.

Тогда этот закон раскритиковала правозащитница Валентина Чупик.

«Я так понимаю, что тот кто подписывал эти законы, их даже не читал. Ну он их уже много лет не читает. А тот, кто производил эти законы понятия не имеет о российском законодательстве и о статистике миграции», — заявила правозащитница.

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