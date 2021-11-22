Спортсменка Валентина Шевченко попросила не связывать её приезд в Кыргызстан с предстоящими парламентскими выборами, и не задавать вопросы на политические темы. Об этом она заявила 22 ноября на пресс-конференции.

Шевченко отметила, что её приезд в Кыргызстан «никак не пересекается с политикой и выборами». По её словам, она хотела приехать в страну ещё в начале августа, но из-за разных причин поездка откладывалась.

«Я считаю, и всегда говорила, что спорт — вне политики, и любые политические вопросы на спортивном мероприятии не должны задаваться», — подчеркнула Шевченко.

Она добавила, что сможет проголосовать на парламентских выборах, поскольку у нее сохранился паспорт и есть гражданство Кыргызстана.

Приезд Валентины Шевченко

Шестикратная чемпионка UFC Валентина Шевченко прилетела в Кыргызстан 21 ноября. В аэропорту «Манас» её встретили мама Елена Шевченко, президент Всемирной Федерации Кулатуу Эртаймаш Руслан Кыдырмышев и фанаты.

Именно фигура Кыдырмышева стала причиной, из-за которой появились домыслы о том, что приезд Шевченко — часть предвыборной агитации.

Пресс-конференция Валентины Шевченко. Руслан Кыдырмышев сидит слево от спортсменки. Скриншот с трансляции

Руслан Кыдырмышев — кандидат-одномандатник по Октябрьскому округу Бишкека. Он будет участвовать в предстоящих выборах в парламент, назначенных на 28 ноября.

Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано около 300 кандидатов.