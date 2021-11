Президент Садыр Жапаров 22 ноября встретился с жителями нескольких новостроек в Сокулукском районе Чуйской области. Встреча прошла в новостройке «Ала-Тоо 3». Жители рассказали о проблемах в жилмассивах и попросили президента помочь узаконить их участки, решить вопрос с разрешением захоронения на кладбище, открыть участковый пункт милиции, построить школы и детсады, а также запустить общественный транспорт. Жапаров пообещал жителям помочь с решением их проблем и поручил губернатору заняться вопросом захоронения на кладбище. «Неужели эти вопросы обязательно должен решать сам президент? Должны же на своем уровне решать? Соберите архитекторов, специалистов, решите вопрос», — заявил Жапаров. По его словам, общественный транспорт в их районе тоже запустят. Также будут построены школы и детские сады. «Я отправил мэра Бишкека за рубеж по вопросу завоза общественного транспорта. Будут автобусы, запустим в ваш район. […] В следующем году построят здесь школу на 3,5 тыс. мест. Вы терпели 15 лет, потерпите еще 1-2 года. Построят и школу, и детский сад. Мы возьмем этот вопрос под свой контроль», — сказал Жапаров. По вопросу включения новостроек в состав Бишкека глава государства отметил, что это на это потребуется больше времени. «Надо сначала решить вопрос с участками, документами. Эта система гнила на протяжении 20 лет», — заявил президент. В завершение он вызвал на трибуну полпреда области, генпрокурора Курманкула Зулушева и других чиновников. Он дал им поручение решить все озвученные вопросы, сменить районного прокурора, провести ротацию акимов, сменить курирующих лиц в Госстрое и других госорганах, к которым относятся проблемы жилмассивов. Ранее Садыр Жапаров дал поручение начать трансформацию земель близ ТЭЦ-2 в Бишкеке и узаконить их выдав жителям красные книги. По словам Жапарова, в течение недели выйдет постановление кабмина, а энергетики «завершат все остальные процедуры» по этому вопросу. Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассивов близ столичного ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба президента

Кроме того, президент поручил решить вопрос о включении жилмассива близ ТЭЦ-2 в состав Бишкека. Он подчеркнул, что вопрос трансформации земель образовавшегося возле ТЭЦ-2 не решался на протяжении долгих лет. Спустя несколько дней к Дому правительства вышли жители жилмассива «Жер-Ынтымак», которые тоже потребовали узаконить их земельные участки. Собравшиеся тогда рассказали, что они в течение 15 лет не могут получить «красные книги» на свои земли, так как участок, где расположен жилмассив официально является санитарно-защитной зоной. Митинг жителей жилмассива «Жер-Ынтымак». Фото: пресс-служба президента

Жапаров в ответ пообещал отправить туда специалистов и после их заключения принять решение. По его словам, вопрос с трансформацией земель решается поэтапно и на это нужно время. Жапаров также заявил жителям, что митингами они ничего не добьются. «Хочу донести до всех, что те, кто когда-то незаконным путем захватил земли и теперь пытается с помощью митингов требовать у государства решить их вопрос, ничего тем самым не добьются. Митинги не способствуют стабилизации или улучшению ситуации – это должны понять все. Отныне не будет такого беспредела, как раньше, когда самовольно захватывали земли. В отношении лиц, нарушивших закон, будут приняты соответствующие меры. Мы идем по пути правового государства и должны научиться жить по закону», — заявил Жапаров.

